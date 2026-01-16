Los 6 cortes de pelo que afinan el cuello y redefinen la mandíbula para un efecto lifting a los 40 y 50

Con el paso del tiempo, el corte de pelo se convierte en un poderoso aliado, no solo para renovar la imagen, sino también para crear un look favorecedor que ayude a lucir más joven, fresca y segura.

Algunos cortes de pelo estilizan de manera natural el cuello y redefinen la mandíbula, creando un efecto lifting inmediato que realza tu belleza con elegancia, gracias a sus capas suaves y estratégicas que otorgan mayor protagonismo a estas áreas del rostro.

Cortes de pelo que afinan el cuello y redefinen la mandíbula para lucir más joven después de los 40 y 50

Si buscas darle mayor protagonismo a tu cuello y estilizar la mandíbula para crear un efecto lifting natural, estos cortes de pelo, que se hacen de forma estratégica de acuerdo al tipo de rostro y pelo, pueden convertirse en maravillosos aliados.

Bob recto a la altura de la mandíbula

Este corte clásico y atemporal define la línea de la mandíbula y crea un efecto visual de mayor firmeza en el rostro; llevado con las puntas hacia adentro, afina el cuello y aporta una imagen rejuvenecida al instante.

Long bob (lob) con efecto desfilado

Este corte que cae por debajo de la mandíbula, es de los más favorecedores para estilizar el cuello y alargar la silueta, y al llevarse con capas suaves, ayuda a dar movimiento y frescura al pelo, suavizando también las líneas de expresión.

Pixie largo con flequillo lateral

Si buscas redefinir la mandíbula y alargar visualmente el cuello, este es uno de los cortes de pelo más efectivos, ya que al crear mayor volumen en la parte superior con su flequillo largo y lateral, se crear líneas diagonales que afinan el cuello y levantan visualmente el rostro, con un acabado contemporáneo.

Corte midi con capas frontales

Las capas se hacen de forma estratégica para enmarcar el rostro a la altura del mentón o ligeramente más abajo para ayudar a disimular la flacidez y a redefinir el contorno facial, además de afinar el cuello para crear un efecto lifting sutil pero visible.

Shag suave y pulido

Lejos de su versión más desenfadada, el shag adaptado a los 40 y 50 se lleva con capas estratégicas y controladas, para aportar volumen donde se necesita y suaviza la mandíbula, creando una imagen más joven y sofisticada.

Corte recto con raya lateral profunda

La raya lateral es clave para estilizar el cuello y redefinir la mandíbula, pues al combinarse con un corte recto, genera asimetría y verticalidad, dos recursos visuales que rejuvenecen al instante y afinan las facciones de forma natural.

Antes de elegir un corte, consulta con un profesional para que te ayude a elegir el corte más favorecedor para tus facciones, y así potenciar al máximo tu imagen.

