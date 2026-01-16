Suscríbete
Los 6 cortes de pelo que afinan el cuello y redefinen la mandíbula para un efecto lifting a los 40 y 50

A los 40 y 50, apostar por estilos que trabajen las líneas del cuello y la mandíbula es una forma inteligente de conseguir un efecto lifting natural.

Enero 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Con el paso del tiempo, el corte de pelo se convierte en un poderoso aliado, no solo para renovar la imagen, sino también para crear un look favorecedor que ayude a lucir más joven, fresca y segura.

Algunos cortes de pelo estilizan de manera natural el cuello y redefinen la mandíbula, creando un efecto lifting inmediato que realza tu belleza con elegancia, gracias a sus capas suaves y estratégicas que otorgan mayor protagonismo a estas áreas del rostro.

Si buscas darle mayor protagonismo a tu cuello y estilizar la mandíbula para crear un efecto lifting natural, estos cortes de pelo, que se hacen de forma estratégica de acuerdo al tipo de rostro y pelo, pueden convertirse en maravillosos aliados.

Bob recto a la altura de la mandíbula

Este corte clásico y atemporal define la línea de la mandíbula y crea un efecto visual de mayor firmeza en el rostro; llevado con las puntas hacia adentro, afina el cuello y aporta una imagen rejuvenecida al instante.

Long bob (lob) con efecto desfilado

Este corte que cae por debajo de la mandíbula, es de los más favorecedores para estilizar el cuello y alargar la silueta, y al llevarse con capas suaves, ayuda a dar movimiento y frescura al pelo, suavizando también las líneas de expresión.

Pixie largo con flequillo lateral

Si buscas redefinir la mandíbula y alargar visualmente el cuello, este es uno de los cortes de pelo más efectivos, ya que al crear mayor volumen en la parte superior con su flequillo largo y lateral, se crear líneas diagonales que afinan el cuello y levantan visualmente el rostro, con un acabado contemporáneo.

Corte midi con capas frontales

Las capas se hacen de forma estratégica para enmarcar el rostro a la altura del mentón o ligeramente más abajo para ayudar a disimular la flacidez y a redefinir el contorno facial, además de afinar el cuello para crear un efecto lifting sutil pero visible.

Shag suave y pulido

Lejos de su versión más desenfadada, el shag adaptado a los 40 y 50 se lleva con capas estratégicas y controladas, para aportar volumen donde se necesita y suaviza la mandíbula, creando una imagen más joven y sofisticada.

Corte recto con raya lateral profunda

La raya lateral es clave para estilizar el cuello y redefinir la mandíbula, pues al combinarse con un corte recto, genera asimetría y verticalidad, dos recursos visuales que rejuvenecen al instante y afinan las facciones de forma natural.

Antes de elegir un corte, consulta con un profesional para que te ayude a elegir el corte más favorecedor para tus facciones, y así potenciar al máximo tu imagen.

Melisa Velázquez
