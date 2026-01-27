Nicole Kidman apuesta por las mechas grey blending, la tendencia rejuvenecedora del invierno

La Semana de la Moda de París ha comenzado y qué mejor momento para las celebridades para imponer tendencia; eso lo sabe Nicole Kidman a la perfección, pues pareciera que no le bastó con lucir un icónico vestido negro que estiliza la silueta, sino que también aprovechó la ocasión para dejar ver su nueva melena.

Aunque por años el pelo rubio ha sido un gran sello característico de su personalidad, este ha sufrido una sutil transformación, que no pasó desapercibida.

Durante su paso por el desfile de la Semana de la Alta Costura de Chanel Primavera/Verano 2026, en París, Nicole apostó por una nueva técnica de coloración capilar, dejando claro que las mechas grey blending se han convertido en la tendencia rejuvenecedora del invierno.

¿Qué son las mechas grey blending y por qué están en tendencia?

Diversos expertos en coloración, así como en belleza y estilismo, dejaron claro que este año sería el rey de los looks naturales; por esta razón, cortes de pelo, tendencias de maquillaje y técnicas de color capilar apostarían por propuestas más reales. Por esta razón, las mechas que abrazan esta apariencia se convertirán en grandes aliados de estilo a lo largo de 2026, y las mechas blending no son la excepción.

Las mechas grey blending son una técnica de coloración que recurre a métodos como el balayage para integrar de manera armónica y natural las canas con reflejos grisáceos, plateados, ceniza e incluso rubios. Su objetivo no es ocultar el pelo blanco, sino lograr que se mezclen para evitar contrastes marcados, como suele ocurrir con otras técnicas o cuando la melena ya ha crecido.

La coloración favorita de las celebridades

Aunque Nicole Kidman acaba de estrenar una melena con esta técnica de coloración, la realidad es que muchas actrices y celebridades ya han apostado por ella antes. Jennifer Aniston es uno de los referentes actuales que ha sabido integrar con sofisticación y elegancia su pelo blanco a su melena rubia, logrando un acabado favorecedor.

Gwyneth Paltrow es otra actriz que se ha sumado a esta tendencia; Sarah Jessica Parker también ha incluido en sus looks el gris como tono natural. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a una de las pioneras de este estilo, Andie MacDowell, quien ha apostado por los mechones plateados desde hace algunos años.

¿Por qué el grey blending rejuvenece tanto? Tres claves para adaptarlo a tu look

Una de las grandes ventajas de esta coloración es su efecto visual rejuvenecedor. Contrario a lo que pudiera parecer, lucir una melena con mechas platinadas o grises puede convertirse en un arma para aportar luminosidad sobre el rostro, logrando suavizar las facciones y ayudando a proyectar una imagen fresca.

Existen diversas formas de hacer que este look se vea natural en nuestra apariencia:

Corte de pelo: Apuesta por un estilo que resalte tus rasgos más favorecedores y te permita jugar con la dimensión. Los cortes bob son los favoritos de esta técnica.

Juega con otras técnicas: no te enfoques únicamente en platinar tu pelo blanco, sino que intégralo con más mechas como las babylights para lograr un acabado natural.

Apuesta por una base natural; esta puede ser tu mismo pelo blanco: además de ahorrarte horas en el salón para realizar retoques, logrará que te veas con un estilo más natural.

Aunque el acento grisáceo de Nicole Kidman durante la Semana de la Moda de París fue un detalle discreto en su melena rubia, este no pasó desapercibido, dejando claro que, lo que resta del invierno, las mechas grey blending serán la tendencia más rejuvenecedora.