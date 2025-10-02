Pamela Anderson lleva el corte de pelo con efecto lifting que toda mujer de más de 50 necesita este otoño

Pamela Anderson nos ha vuelto a enamorar y es que justo durante su aparición Paris Fashion Week 2025 modeló un look que nos recuerda por qué sigue siendo un ícono de estilo. La actriz se presentó en el desfile de Mugler con un corte de pelo efecto lifting que no solo acaparó miradas, sino que también nos dejó claro que a los 50 se puede lucir fresca, elegante y auténtica.

El secreto del corte efecto lifting

El estilo que Pamela modeló juega con capas ligeras, un flequillo suave y mechones que enmarcan el rostro con movimiento. Su magia está en cómo las capas crean la ilusión de que los pómulos están más definidos, la mirada se abre y la mandíbula se ve más estilizada. Todo sin artificios ni exceso, solo con la inteligencia de un buen diseño que rejuvenece de manera natural.

Lo que más enamora es que este tipo de corte no busca esconder la edad, sino realzar lo mejor de cada mujer y Pamela lo demuestra con un aire desenfadado, luminoso, además lleno de seguridad.

El color de pelo que rejuvenece a los 50

Pamela dejó atrás su clásico rubio platinado para apostar por un cobrizo intenso con reflejos cálidos, un acierto que aporta luz y vida al rostro. Estos matices funcionan como un foco suave que ilumina la piel, resaltando la frescura, además suavizando las líneas de expresión.

El resultado es un look vibrante y natural que conecta con la energía del otoño, esa estación donde los tonos cálidos siempre se convierten en protagonistas.

Pamela en la pasarela de París

En su paso por el desfile, Pamela combinó el corte con un estilismo minimalista que permitió que todo el protagonismo se lo llevaran sus mechones rojizos y la forma tan favorecedora del corte. Ya fuera con ondas suaves o peinado hacia atrás, la textura daba movimiento y un aire moderno, perfecto para una mujer que no necesita esforzarse demasiado para brillar.

Lo más inspirador es que Pamela transmite autenticidad, justo este cambio no es solo estético, es una declaración que se trata de aceptar la madurez con estilo, sin miedo a reinventarse.

Pamela Anderson nos enseña que la moda no tiene edad, su corte efecto lifting en Paris Fashion Week es la prueba de que a los 50 puedes arriesgarte, brillar y mostrar tu mejor versión. Lo mejor es que no necesitas cambiar quién eres, solo animarte a resaltar lo más bonito de ti con estilo.

