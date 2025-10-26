Peinados de fiesta para mujeres maduras: así puedes verte más joven y sofisticada esta Navidad

La temporada navideña es el momento ideal para brillar y renovar nuestra imagen con un toque de sofisticación.

Más allá del atuendo, el maquillaje o las uñas, el peinado juega un papel esencial para destacar las facciones y proyectar elegancia en una de las fechas más importantes del año. Navidad.

A partir de los 40, buscamos opciones que aporten frescura y, sobre todo, reflejen nuestra belleza natural. Estos peinados de fiesta no solo son la opción que favorece a mujeres de todas las edades, son los estilos que estarán dominando los salones en esta temporada.

Moño desenfadado con textura

El moño bajo o medio con textura se ha convertido en el nuevo sinónimo de sofisticación moderna. Este estilo, que juega con mechones sueltos y volumen, aporta un aire ligero, natural y rejuvenecedor.

La clave está en no dejarlo demasiado pulido: antes de crearlo, se recomienda ondular el pelo para dar una apariencia ligera de textura y volumen. Una vez que la melena está completamente ondulada, se puede formar el chongo (nuestro consejo es apostar por su versión alta), construyendo con cierta soltura, dejando algunos mechones sueltos.

Este peinado es ideal para mujeres con rostros ondulados o redondos, y que alarga visualmente, aporta equilibrio y da un toque sensual pero refinado.

Peinado con ondas sueltas

Si hay un peinado infalible para lucir joven y elegante, son las ondas suaves. Su efecto natural y con movimiento aporta volumen, luminosidad y un aire despreocupado pero refinado.

Las ondas sueltas suavizan los rasgos, enmarcan el rostro y dan un toque glamouroso sin necesidad de complicaciones.

Puedes lograrlas con plancha o tenazas de grosor medio. Fija con ayuda de un spray, pero antes aplica unas gotas de aceite capilar para lucir una melena brillosa y saludable. Puedes lucirlas sobre pelo suelto o con algún peinado semirecogido.

Peinado semirecogido

El semirrecogido es uno de los estilos más versátiles y favorecedores para mujeres maduras. Combina la frescura del pelo suelto con la estructura de un peinado trabajado.

Para un evento especial como una cena elegante o una fiesta, lo recomendable es apostar por agregar volumen en la parte superior; agrega algunos mechones sueltos alrededor del rostro para estilizar las facciones y crear un efecto lifting inmediato.

Puedes sujetarlo con una pinza elegante, un pasador con pedrería o con una peineta que te ayude a lucir tu coleta media de forma elegante. Este tipo de peinado es ideal para lucir pendientes largos o escotes abiertos, ya que equilibran el conjunto sin restar protagonismo.

En Navidad, cada detalle cuenta y el peinado es uno de los más importantes, pues es capaz de transformar por completo tu look.

Estos tres peinados para fiesta te ayudarán a resaltar la elegancia natural de tu imagen mientras te ayudan a restar algunos años de encima. ¿Lista para robar miradas esta cena navideña?