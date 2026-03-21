Primavera 2026: 7 cortes de pelo, mejores que el bob, que serán tendencia y rejuvenecen al instante

El bob sigue siendo un clásico, sí… pero esta primavera 2026 viene con una vibra diferente, las tendencias apuntan a algo mucho más natural, con movimiento y cortes que realmente favorecen y rejuvenecen sin esfuerzo. Si estás pensando en un cambio de look, estos estilos no solo están en tendencia, también tienen ese efecto mágico de hacerte ver más fresca.

1. Corte butterfly

Este corte largo con capas estratégicas enmarca el rostro y aporta volumen en los lugares correctos, es ideal si quieres mantener el largo, pero con un efecto más dinámico.

2. Shaggy moderno

El shag regresa, pero más suave y llevable. Se caracteriza por capas desordenadas y mucho movimiento, logrando un look relajado que parece sin esfuerzo. Perfecto para un aire joven.

3. Lob (long bob)

Si no quieres soltar del todo el bob, el lob es el punto medio perfecto. ¡Llega a la clavícula, estiliza el rostro y se adapta a cualquier estilo, desde liso hasta ondas naturales!

4. Corte en capas largas con fleco cortina

Este estilo combina capas suaves con flequillo tipo curtain bangs, creando un marco que suaviza las facciones. Además, aporta ese aire noventero que está dominando las tendencias.

5. Curve cut

Directo desde los 90, este corte regresa con fuerza. Las capas en forma de “C” rodean el rostro, creando movimiento y un efecto visual más estilizado.

6. Pixie moderno y asimétrico

Para las más atrevidas, el pixie sigue en tendencia, pero con un giro más relajado y menos rígido. Las capas y asimetrías lo hacen más versátil y rejuvenecedor.

7. Melena larga con capas invisibles

Este corte es ideal si amas el largo, pero quieres evitar que se vea pesado, las capas internas aportan movimiento sin perder densidad, logrando un acabado natural y elegante.

A diferencia del bob clásico, que puede verse estructurado, las tendencias de 2026 apuestan por movimiento, ligereza y naturalidad. Los expertos coinciden en que los cortes con textura ayudan a suavizar las facciones, además de aportar frescura al rostro.

