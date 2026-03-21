Suscríbete
Belleza

Primavera 2026: 7 cortes de pelo, mejores que el bob, que serán tendencia y rejuvenecen al instante

Esta primavera todo gira en torno a lo effortless: cortes que se vean bien sin demasiado styling, que respeten tu textura natural y que se adapten a tu día a día.

Marzo 21, 2026 • 
Karen Luna
Demi Moore.png

Primavera 2026: 7 cortes de pelo, mejores que el bob, que serán tendencia y rejuvenecen al instante

GETTY IMAGES

El bob sigue siendo un clásico, sí… pero esta primavera 2026 viene con una vibra diferente, las tendencias apuntan a algo mucho más natural, con movimiento y cortes que realmente favorecen y rejuvenecen sin esfuerzo. Si estás pensando en un cambio de look, estos estilos no solo están en tendencia, también tienen ese efecto mágico de hacerte ver más fresca.

1. Corte butterfly

Este corte largo con capas estratégicas enmarca el rostro y aporta volumen en los lugares correctos, es ideal si quieres mantener el largo, pero con un efecto más dinámico.

2. Shaggy moderno

El shag regresa, pero más suave y llevable. Se caracteriza por capas desordenadas y mucho movimiento, logrando un look relajado que parece sin esfuerzo. Perfecto para un aire joven.

3. Lob (long bob)

Si no quieres soltar del todo el bob, el lob es el punto medio perfecto. ¡Llega a la clavícula, estiliza el rostro y se adapta a cualquier estilo, desde liso hasta ondas naturales!

4. Corte en capas largas con fleco cortina

Este estilo combina capas suaves con flequillo tipo curtain bangs, creando un marco que suaviza las facciones. Además, aporta ese aire noventero que está dominando las tendencias.

5. Curve cut

Directo desde los 90, este corte regresa con fuerza. Las capas en forma de “C” rodean el rostro, creando movimiento y un efecto visual más estilizado.

6. Pixie moderno y asimétrico

Para las más atrevidas, el pixie sigue en tendencia, pero con un giro más relajado y menos rígido. Las capas y asimetrías lo hacen más versátil y rejuvenecedor.

7. Melena larga con capas invisibles

Este corte es ideal si amas el largo, pero quieres evitar que se vea pesado, las capas internas aportan movimiento sin perder densidad, logrando un acabado natural y elegante.

A diferencia del bob clásico, que puede verse estructurado, las tendencias de 2026 apuestan por movimiento, ligereza y naturalidad. Los expertos coinciden en que los cortes con textura ayudan a suavizar las facciones, además de aportar frescura al rostro.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
CAROLYN BESSETTE ON MADISON AVENUE
Moda
Carolyn Bessette-Kennedy dicta tendencia 90s: así se lleva el vestido floreado con tacones hoy
Marzo 21, 2026
 · 
Karen Luna
salud-cardiometabolica-cuales-son-los-principales-desafios-en-la-salud-de-las-mujeres.jpg
Salud y bienestar
Salud Cardiometabólica: ¿Cuáles son los principales desafíos en la salud de las mujeres?
Marzo 20, 2026
Captura de pantalla 2026-03-20 a la(s) 4.35.54 p.m..png
Belleza
10 uñas sencillas de color verde que son perfectas para verte elegante en la oficina
Marzo 20, 2026
 · 
Karen Luna
doc-el-drama-medico-que-emociona-a-latinoamerica-y-marca-el-regreso-mas-poderoso-de-gabriela-de-la-garza.jpeg
Entretenimiento
“DOC”: el drama médico que emociona a Latinoamérica y marca el regreso más poderoso de Gabriela de la Garza
Marzo 20, 2026