¿Qué color de pelo te quita años? 5 opciones para rejuvenecer a los 50 y 60

Llegar a los 50 o 60 años no es sinónimo de resignarse a llevar looks monótonos y aburridos, al contrario, es la oportunidad perfecta para experimentar y darle un giro fresco a tu estilo.

Uno de los aliados más poderosos para lucir más joven es el color de pelo, la elección adecuada puede ayudar a rejuvenecer tu imagen, pues existen tonos que iluminan el rostro, suavizan los rasgos mientras aportan un aire moderno sin perder elegancia.

¿Qué color de pelo rejuvenece a los 50 y 60 años?

Atrévete a jugar con tonos y reflejos que te hagan sentir renovada y segura de ti misma, estas son algunas opciones que puedes adaptar a tu estilo personal.

Rubio cálido

Los tonos cálidos como el caramelo o miel, que entran dentro de la gama de rubios, pueden ser una excelente opción para rejuvenecer tu imagen, pues suavizan las líneas de expresión, aportan luz a la piel para suavizar los rasgos.

Puedes aplicar estos tonos en técnicas como el balayage o las babylights, que dan como resultado un look natural y fresco.

Castaño dorado

Los tonos castaños con reflejos dorados también añaden calidez y revitalizan la piel apagada y opaca, aportando un efecto antiedad al instante.

Este tipo de efecto se puede conseguir con técnicas como el balayage o las mechas para iluminar tu melena; sin embargo, también es posible llevar un tono parejo, todo depende del mantenimiento que quieras darle a tu melena.

Caoba suave

Este tono rojizo oscuro se caracteriza por ser elegante y sofisticado, además de iluminar el rostro y suavizar los rasgos, es ideal si quieres conseguir un look mucho más moderno y juvenil.

La clave está en evitar los tonos muy rojos, ya que con el tiempo se van apagando si no se les da el mantenimiento adecuado, y puedes obtener el resultado contrario, pues suelen apagar la piel y tu melena puede verse descuidada.

Gris platinado

Si piensas que las canas son el problema, puedes recurrir a la técnica de colorimetría llamada, Gray Blending, que aprovecha las canas para crear looks modernos y juveniles, de bajo mantenimiento.

Lejos de hacerte ver mayor, un tinte bien trabajado puede generar el efecto contrario, aportando un look contemporáneo y moderno.

Castaño claro

Aunque es una opción mucho más oscura que las anteriores, el castaño claro se caracteriza por ser ligero, elegante y lleno de vida, este color ilumina tu pelo y refresca tu rostro, logrando un efecto juvenil y sofisticado sin recurrir a tonos demasiado rubios.

Para una apariencia mucho más juvenil, es importante mantener tu pelo hidratado y con brillo, a veces los tintes de pelo pueden ayudar a regresarle el brillo a la melena, creando un efecto bello en el rostro, consulta con tu estilista para que te ayude a encontrar el tono más adecuado para ti.

