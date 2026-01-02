Gisele Bündchen comparte tiernas fotos en su nueva faceta como mamá luego de ruptura con Tom Brady

Como para muchas de nosotras, el 2025 cerró marcando un antes y un después en la vida de Gisele Bündchen.

Tras años de mantener esta vida personal en discreción, la supermodelo sorprendió al mundo al compartir un emotivo carrusel de imágenes en sus redes sociales oficiales, donde se reveló su nueva faceta como mamá y mujer sumamente enamorada de la vida.

A través de fotografías llenas de ternura, Gisele dejó ver cómo ha construido su vida familiar, apostando por la calma, la gratitud y celebrando los nuevos comienzos al lado de sus hijos, Joaquim Valente Y el nuevo pequeño al que le dieron la bienvenida.

Gisele recibe el año con un mensaje de gratitud

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela abrió su corazón a sus seguidores. Con palabras cargadas de emotividad y emoción, la modelo escribió una reflexión sobre el año que estaba terminando, describiéndolo como un periodo de aprendizaje profundo y mucha transformación personal.

En su mensaje, la modelo dejó claro que convertirse en madre por tercera vez cambió por completo su manera de ver la vida, llevándola a reorganizar prioridades y redefinir el valor del tiempo, así como de la presencia_

“Este año trajo lecciones profundas y crecimiento. Convertirme en madre otra vez reformó todo: mi tiempo, mis prioridades, mi corazón. Estoy agradecida por estos momentos sagrados que me han cambiado en formas que las palabras no se pueden traducir. Gracias 2025. Entro en este nuevo año con gratitud, amor y confianza para lo que viene”. De esta forma, recibió el 2026.

Dejó ver cómo es su dinámica familiar actual

Por primera vez, la modelo dejó ver imágenes en compañía de Joaquim Valente, su pareja desde 2023, así como de su dinámica familiar.

En una de las postales más comentadas, ambos aparecen contemplando con mucha ternura el embarazo de la modelo, aunque también nos permitió ver escenas donde sus hijos mayores, Benjamin y Vivian, producto de su matrimonio con Tom Brady, conviven con su hermano menor.

En diversas fotografías se puede ver a los adolescentes cuidando y demostrando mucho cariño a su pequeño hermano River, dejando claro que entre los tres existe una relación muy fraterna donde el amor es un vínculo que los une.

Una nueva etapa tras su historia con Tom Brady

Este nuevo capítulo en la vida de Giselle llega después de su mediática separación con Tom Brady, con quien compartió más de una década de relación. Aunque ambos han optado por caminos distintos, la modelo ha dejado claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su familia.

Mientras Gisele celebraba su maternidad y la llegada de su nuevo bebé en un entorno familiar y armonioso, Tom también ha retomado su vida personal de manera independiente, compartiendo momentos cotidianos desde su residencia en Miami, y recientemente se le ha vinculado sentimentalmente con la influencer Alix Earle.

Con su publicación, Gisele Bündchen no solo compartió con el mundo un pedacito de su vida e intimidad. También pudimos ver la plenitud con la que la modelo recibe el 2026 y la maternidad a sus 45 años.