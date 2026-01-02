Suscríbete
Buena suerte 2026: 4 cuarzos para atraer la abundancia y el amor

Cada inicio de año trae esa necesidad casi instintiva de limpiar energías, renovar intenciones y rodearnos de cosas que nos hagan sentir bien.

Enero 02, 2026 • 
Karen Luna
manos-sosteniendo-cristal-morado.jpg

Freepik

Hay años que no empiezan con fuegos artificiales, sino con ganas de estar en calma. El 2026 se siente más introspectivo, más consciente y en ese mood, muchas personas voltean a ver los cuarzos no como amuletos milagrosos, sino como pequeños objetos que acompañan procesos, intenciones y momentos personales.

Cuarzo rosa: aprender a tratarte bonito

El cuarzo rosa suele llegar cuando necesitas bajar la guardia. No va tanto de atraer a alguien, sino de suavizar la forma en la que te hablas y cómo te relacionas con los demás. Hay quien lo deja en el buró, quien lo guarda en la bolsa o quien simplemente lo ve como un recordatorio silencioso de que no todo tiene que doler.

Citrino: volver a confiar en lo que haces

El citrino se asocia con la abundancia, sí, pero también con la claridad. Muchas personas lo eligen cuando sienten que su energía está dispersa o cuando quieren recuperar la motivación por un proyecto. No es sobre ganar más, sino sobre creer otra vez en tus ideas.

Close up pink Madagascan rose quartz stone on gray background

El 2026 se siente más introspectivo, más consciente y en ese mood, muchas personas voltean a ver los cuarzos no como amuletos milagrosos.

Norman Posselt/Getty Images/fStop

Pirita: sostenerte cuando dudas

La pirita tiene una presencia fuerte, tal vez por eso suele relacionarse con la seguridad y la estructura. No empuja, no acelera, solo recuerda que la estabilidad también es un deseo válido, especialmente cuando todo alrededor parece moverse demasiado rápido.

Amatista: menos ruido, más calma

La amatista aparece cuando necesitas silencio mental, se asocia con el equilibrio emocional y con aprender a pausar antes de reaccionar. En temas de amor, muchas personas la vinculan con relaciones más tranquilas o decisiones menos impulsivas.

La buena suerte en 2026 no está en una piedra, sino en cómo decides acompañarte. Los cuarzos no hacen magia, pero sí pueden ser ese pequeño gesto consciente que te recuerda hacia dónde quieres ir.

