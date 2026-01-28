¿Qué corte de pelo rejuvenece? Penélope Cruz apuesta por la tendencia del corte lob que debes probar a los 40

Penélope Cruz se unió al front row del desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París, dejando claro por qué es una de las celebridades más inspiradoras en la actualidad.

En un elegante vestido tejido con transparencias en color negro, conformado por una silueta de sirena, la actriz española no solo llamó la atención de las cámaras por su exquisito atuendo, sino también por su estilo capilar. Y es que, fiel a las tendencias que estarán dominando el año, Penélope apostó por el corte de pelo más favorecedor a partir de los 40, el cual lució con un poco de textura y flequillo.

Si estabas pensando ‘¿qué corte de pelo rejuvenece?’, antes de ir al salón de belleza, déjanos adelantarte que ese es el corte lob.

Penélope Cruz apuesta por el corte lob: el secreto para una imagen fresca y elegante

También conocido como long bob, este corte de pelo suele caracterizarse por contar con una longitud muy específica, la cual, normalmente, se lleva a la altura de los hombros, aunque hay quienes apuestan por él con una longitud o un poco de bajo de esta zona.

Este es un corte estructurado que en su versión clásica busca lograr una imagen minimalista y pulida; sin embargo, en su versión de 2026 busca proyectar movimiento y naturalidad en la melena.

Para su aparición en la primera fila de la Semana de la Alta Costura de Chanel, Penélope apostó por el long bob en su melena castaña, el cual destacó por su textura, principalmente en la zona de las puntas, dotando a la melena de la actriz de volumen y movimiento controlados, logrando un acabado elegante y refinado.

Sin embargo, Penélope también eligió llevar su bob con un estilo aún más refrescante, incluyendo en su estilo un flequillo cortina corto, con el que enmarcó su rostro y proyectó mucha luminosidad.

Penélope Cruz durante Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026. Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Por qué el corte lob es un aliado rejuvenecedor

Una de las grandes ventajas de apostar por un corte lob es su versatilidad, Y es que este estilo tiene la capacidad de adaptarse a diversos tipos de rostro, así como a texturas de pelo. Para este evento, Penélope apostó por el estilo desenfadado llevando una melena con ondas sueltas y semidefinidas. Esto resultó un gran acierto, pues, a diferencia de otros estilos que se caracterizan por ser más rígidos, el lob de Penélope logró jugar con capas sutiles y un marco sobre el rostro, evitando el efecto de casco que suele hacer que el pelo luzca pesado, sin forma y agregue años sobre nuestra apariencia.

El corte bob estará reinando todo el año

Si algo nos quedó clarísimo durante el segundo día de la semana de la moda de París, así como del estilo de Penélope, es que el 2006 pertenece a los cortes bob. Aunque a finales del año pasado diversas celebridades ya nos habían dado pistas de ello, es muy evidente que desde el micro bob hasta el french y el lob se estarán posicionando como tendencias capilares que veremos en todo el mundo.

Recordemos que los expertos adelantaban que este año pertenecería a la naturalidad, las siluetas fluidas, el movimiento y el volumen discreto, así que la elección de la actriz no fue una decisión al azar, sino más bien una estrategia de estilo.

Si estabas por visitar el salón de belleza y por tu mente ha estado rondando la pregunta ‘¿qué corte de pelo rejuvenece?’. Ya no le des más vueltas al asunto y apuesta por un corte lob como el de Penélope Cruz, la tendencia que rejuvenece a partir de los 40.