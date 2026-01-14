¿Qué corte de pelo te conviene según tu tipo de rostro? 5 estilos que favorecen a partir de los 50

No lo niegues, al igual que nosotras, muchas veces ha pasado por tu cabeza la pregunta “¿Qué corte de pelo me conviene según mi tipo de rostro?”, y te has pasado horas buscando alternativas en redes sociales o Pinterest. ¡Totalmente entendible! Pues muchas veces, especialmente cuando estamos rondando los 50, buscamos opciones que aporten frescura y nos hagan lucir aún más bellas.

Más allá de apostar por tendencias, la clave para encontrar el corte adecuado es apostar por estilos que armonicen con el tipo de rostro y la textura capilar que tenemos. Afortunadamente, existen cortes de pelo versátiles, elegantes y rejuvenecedores que pueden adaptarse perfectamente a esta etapa de nuestra vida, y estas son las cinco opciones infalibles que favorecen a casi todas las formas de cara.

Corte bob clásico

El rostro ovalado es uno de los más versátiles que existen, pues logra mantener un equilibrio natural entre la frente, los pómulos y el mentón. Por esta razón es que uno de los cortes más favorecedores para este tipo de cara es el corte bob clásico.

Gracias a su estructura, cuya longitud ronda entre la mandíbula y el cuello, es una gran opción para ayudarnos a definir el contorno de nuestro rostro y destacar zonas como el cuello y la línea mandibular, proporcionando un efecto visual de elegancia y frescura sobre nuestras facciones.

Long bob

Para los rostros redondos, uno de los objetivos es buscar estilizar de forma visual y alargar las facciones de nuestro rostro; por esta razón, el lob se convierte en la opción ideal para equilibrar nuestra carita. La estructura de este corte se caracteriza por llegar debajo del mentón y, en algunos casos, incorporar capas largas que ayudan a que el rostro se perciba más afinado. Este estilo es sumamente versátil, ya que puede adaptarse a melenas lacias u onduladas.

Corte shag

Para aquellas mujeres con rostro cuadrado, donde la mandíbula suele ser más marcada, este estilo es un gran aliado, pues ayuda a suavizarlas de forma inmediata. Las capas irregulares que lo conforman generan un volumen controlado que ayuda a equilibrar los rasgos, sin mencionar que aporta un movimiento natural a la melena que hace que nuestra apariencia en general luzca más fresca.

Si tú eres fanática de los cortes con estética desenfadada, que no requieran de mucho mantenimiento para lucir arreglados, y buscas una opción que resalte tu textura natural, el Shag se convertirá en tu mejor amigo.

Corte pixie

Este estilo está recomendado en aquellas mujeres cuyo rostro es alargado. Cuando sucede esta situación, la recomendación es evitar cortes excesivamente rectos o que sean muy largos. El pixie, gracias a su volumen en la parte superior y la zona de los laterales, genera equilibrio en las proporciones de la cara, convirtiéndose así en un gran aliado para esta forma de rostro. También pertenece a la familia de los estilos desenfadados, por lo que es una opción práctica y rejuvenecedora para aquellas que quieren destacar la textura natural de su melena.

Corte midi con flequillo

El rostro en forma de corazón se caracteriza por tener una frente más ancha y un mentón más fino; es por esta razón que los cortes de pelo que equilibren estas proporciones son una gran opción. Dentro de ellos se encuentran los estilos midi, especialmente aquellos que llevan un flequillo incluido, ya sea recto, cortina o lateral. Estos estilos ayudan a suavizar la parte superior del rostro y aportar armonía en este; si quieres potenciarla, apuesta por incluir capas ligeras para enmarcar las facciones.

Dentro de las posibilidades que existen para elegir el corte de pelo que te conviene según tu tipo de rostro, deben ser aquellos que ayuden a iluminar tu rostro y rejuvenecer tus rasgos. Estos cinco cortes de pelo son grandes aliados para lograr este objetivo y la mejor alternativa para resaltar tu belleza natural. ¿Estás lista para un cambio de look favorecedor?