¿Qué corte de pelo te hace ver 10 años más joven? 5 looks que son mejores que el bob

El corte bob se ha ganado su fama por ser elegante y rejuvenecedor, pero no es la única alternativa, hay otros estilos capaces de lograr el mismo efecto fresco y favorecedor.

September 04, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo antiedad que no son el clásico bob

Uno de los cortes de pelo más solicitados en los salones de belleza por su efecto rejuvenecedor, es el bob, ya que enmarca el rostro y suaviza las líneas de expresión, al dar mayor protagonismo a los pómulos y la mandíbula.

Sin embargo, temporada tras temporada surgen nuevas tendencias igual de favorecedoras, que permiten nuevos estilismos modernos, con un efecto antiedad maravilloso.

Cortes de pelo antiedad para verse 10 años más joven

Estos cortes de pelo son ideales para restar años a tu imagen, ya sea a los 30 o a los 60, aportando frescura, modernidad y un estilo sofisticado que realza un look más juvenil.

Hush cut

Los cortes de pelo largo también tienen un efecto antiedad, y el Hush cut es la prueba de ello, pues gracias a sus capas largas y suaves que caen en cascada y con su flequillo largo desfilado, crea un efecto lifting al instante.

La estilista María José Llata asegura: “Exige poco, muy poco mantenimiento y aporta una imagen effortless chic muy favorecedora”.

Lob waby

Este corte de pelo que queda a la altura de los hombros, es una maravillosa opción para quienes tienen el pelo ondulado o rizado, pues se aprovecha su textura para dar mayor dinamismo a la melena y lucir muy elegante.

Este corte de acabados ondulados o rizados, ayuda a conseguir una imagen mucho más desenfadada y juvenil”, asegura Conchi Arias, especialista en rizos.

Soft mullet

Es una versión mucho más moderna y favorecedora del clásico mullet de los 80, se sigue llevando más corto en la parte frontal y los costados, y largo en la parte trasera, pero con un acabado desenfadado.

María José Llatas, explica: “Es una opción fácil y cómoda para dar un giro a nuestra imagen, sin perder la sofisticación”.

Bixie

El corte bixie es una mezcla entre el pixie y el clásico bob, ideal para quienes buscan una imagen juvenil y sofisticada, que además es de bajo mantenimiento y muy fácil de peinar, logrando un look desenfadado pero muy chic que favorece a cualquier tipo de rostro.

Pixie largo

Se trata de un corte clásico y atemporal que nunca pasa de moda, ideal para quienes buscan un estilo versátil y sofisticado.

Sus mechones largos permiten enmarcar el rostro de manera estratégica, resaltando las facciones y aportando equilibrio a la estructura facial.

Aunque el bob nunca pasará de moda, y sigue siendo una apuesta segura para looks juveniles y elegantes, es importante tomar en cuenta más opciones para renovar tu imagen.

Melisa Velázquez
