Corte de pelo medusa: el look que toda mujer de 50 y 60 quieres este otoño

El corte de pelo medusa inspirado en la década de los 90 y con una clara influencia asiática, se ha convertido en uno de los looks favoritos de celebridades como Suki Waterhouse o Miley Cyrus, y se perfila como una de las tendencias con mayor protagonismo en el otoño.

También conocido como corte jellyfish, esta propuesta es ideal para mujeres de 50 y 60 que buscan un look atrevido y fresco, pero que al mismo tiempo aporte elegancia.

¿Cómo es el corte de pelo medusa?

Este corte de pelo se trata de una mezcla entre el bob moderno y el cabello largo tradicional, es decir que cuenta con una capa corta bien definida y algunos mechones al frente, y capas más largas que recuerdan a las medusas.

Este corte de pelo está inspirado en el Hime, un corte tradicional japonés, típico de las jóvenes nobles que al cumplir 16 años, participaban en una ceremonia llamada binsogi, donde se les cortaban los mechones a la altura de las orejas, dejando el resto del pelo largo.

¿Cómo llevar el corte de pelo medusa?

El corte medusa no solo destaca por su estilo vanguardista, sino también por su gran versatilidad, ya que favorece tanto al cabello liso como rizado y se adapta a distintos largos, brindando una apariencia audaz y elegante.

Corte medusa XXL

El corte se puede aplicar a melenas XXL que buscan reinventarse y darle un nuevo giro a su look.

Corte medusa midi

Puede llevarse en un largo midi, que también aporta un aire sofisticado y elegante.

Corte medusa en pelo rizado

El pelo ligeramente rizado también aporta mayor textura al corte y se ve fantástico, es una nueva oportunidad para sacarle provecho a tus rizos.

Más allá de su aire moderno y arriesgado, este corte se percibe como un estilo atemporal y elegante, cargado de simbolismo por la riqueza cultural reflejada en cada una de sus capas.

