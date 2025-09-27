¿Qué cortes de pelo envejecen más? 5 looks que ya no estarán de moda en otoño

A todas nos ha pasado: vas al salón con toda la ilusión del mundo y sales sintiendo que el corte no solo no te favorece, sino que hasta te sumó un par de años encima. Y no, no es tu imaginación. Hay estilos que, aunque alguna vez fueron tendencia, hoy resultan poco favorecedores y, peor aún, hacen que te veas mayor de lo que eres.

Con el otoño encima, la idea es darle a tu pelo frescura, movimiento y un aire más actual. Así que aquí te cuento, sin rodeos, qué cortes es mejor dejar atrás si quieres verte más joven y en sintonía con las tendencias de esta temporada.

1. El bob súper rígido

Ese bob perfecto y cuadrado puede parecer elegante, pero la realidad es que endurece el rostro. Este otoño se lleva con más movimiento, puntas desfiladas y un acabado natural que aporta frescura.

2. El largo XXL sin capas

Sí, el pelo larguísimo tiene su encanto, pero si no tiene forma ni volumen puede lucir pesado y apagado. Lo de hoy son largos medios con capas suaves que dan ligereza y un aire más juvenil.

3. El fleco recto y muy espeso

Aunque alguna vez fue tendencia, este tipo de fleco puede marcar demasiado la frente y resaltar líneas de expresión. La opción que rejuvenece es el fleco ligero, abierto o con textura.

4. Los cortes planos sin movimiento

Cuando el pelo no tiene capas ni estructura, el rostro pierde luz y vitalidad. Añadir un poco de dimensión con ondas o un desfilado sutil cambia todo el juego.

5. El estilo clásico sin actualización

Todas conocemos ese corte que alguien lleva igual desde hace 15 años. El problema es que lo clásico sin variaciones termina viéndose anticuado. Un simple toque de asimetría o textura basta para darle nueva vida.

Más que seguir una regla estricta, se trata de evitar cortes que te resten frescura. El pelo es una de las formas más visibles de expresarnos, así que lo ideal es apostar por un look que tenga movimiento, naturalidad y un toque moderno.