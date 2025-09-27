Suscríbete
Belleza

¿Qué cortes de pelo envejecen más? 5 looks que ya no estarán de moda en otoño

Hay cortes que pasan de moda y algo está pasando en las tendencias de pelo que están rompiendo las reglas que conocíamos.

September 27, 2025 • 
Karen Luna
Efecto lifting sin cirugía 5 cortes de pelo para disimular líneas de expresión a los 50 y te hacen ver elegante.png

¿Qué corte de pelo envejece más? 5 looks que ya no estarán de moda en otoño

Getty Images

A todas nos ha pasado: vas al salón con toda la ilusión del mundo y sales sintiendo que el corte no solo no te favorece, sino que hasta te sumó un par de años encima. Y no, no es tu imaginación. Hay estilos que, aunque alguna vez fueron tendencia, hoy resultan poco favorecedores y, peor aún, hacen que te veas mayor de lo que eres.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Con el otoño encima, la idea es darle a tu pelo frescura, movimiento y un aire más actual. Así que aquí te cuento, sin rodeos, qué cortes es mejor dejar atrás si quieres verte más joven y en sintonía con las tendencias de esta temporada.

1. El bob súper rígido

Ese bob perfecto y cuadrado puede parecer elegante, pero la realidad es que endurece el rostro. Este otoño se lleva con más movimiento, puntas desfiladas y un acabado natural que aporta frescura.

2. El largo XXL sin capas

Sí, el pelo larguísimo tiene su encanto, pero si no tiene forma ni volumen puede lucir pesado y apagado. Lo de hoy son largos medios con capas suaves que dan ligereza y un aire más juvenil.

3. El fleco recto y muy espeso

Aunque alguna vez fue tendencia, este tipo de fleco puede marcar demasiado la frente y resaltar líneas de expresión. La opción que rejuvenece es el fleco ligero, abierto o con textura.

Cortes de pelo para cara redonda

Cortes de pelo para cara redonda

Getty Images

co

4. Los cortes planos sin movimiento

Cuando el pelo no tiene capas ni estructura, el rostro pierde luz y vitalidad. Añadir un poco de dimensión con ondas o un desfilado sutil cambia todo el juego.

5. El estilo clásico sin actualización

Todas conocemos ese corte que alguien lleva igual desde hace 15 años. El problema es que lo clásico sin variaciones termina viéndose anticuado. Un simple toque de asimetría o textura basta para darle nueva vida.

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Más que seguir una regla estricta, se trata de evitar cortes que te resten frescura. El pelo es una de las formas más visibles de expresarnos, así que lo ideal es apostar por un look que tenga movimiento, naturalidad y un toque moderno.

Entérate Lo último corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Taylor Swift llegó a Santa Bárbara, todo parece estar listo para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco.png
Entretenimiento
Taylor Swift llegó a Santa Bárbara, todo parece estar listo para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco
September 26, 2025
 · 
Lily Carmona
7 cortes de pelo corto que suavizan los rasgos y le van bien a mujeres 40+.png
Belleza
Ni rubio ni castaño: 5 colores de pelo cobrizo que serán tendencia en otoño e iluminan el rostro
September 26, 2025
 · 
Lily Carmona
Traje de lino blanco de la reina Letizia en Lúxor, Egipto
Realeza
5 veces que la reina Letizia demostró que las perlas son el accesorio más refinado y elegante
September 26, 2025
 · 
Lily Carmona
El rey Carlos III y el príncipe William.jpg
Realeza
William se reúne con el rey Carlos III en Balmoral para una conversación “soberano-heredero”
September 26, 2025
 · 
Lily Carmona