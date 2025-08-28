¿Qué son las shell nails?, el diseño de uñas que debes lucir lo que resta del verano para un manicure elegante

El mundo del nail art cada temporada nos sorprende con ideas nuevas y tendencias que conquistan las manos de nuestras celebs favoritas y nos hacen inspirarnos para lucir diseños inspirados en ellas. El verano está en su ocaso; sin embargo, nunca es tarde para lucir un diseño de uñas como este, pues, a pesar de estar inspirado en la sensación marina, las shell nails pueden adaptarse a la sensación de transición al otoño. ¿Te atreves a lucirlas en tu próximo set?

¿Qué son las shell nails?

Se trata de unas uñas que apuestan por recrear el diseño y textura de las conchitas del mar. El relieve es una textura muy importante en este diseño y generalmente se utilizan colores nacarados, blancos, rosas o azules que permiten recrear la esencia marina. Dentro de los materiales que se utilizan para este diseño suelen encontrarse los efectos polvo de hada o cromáticos traslúcidos, perlitas o piedritas y el glitter.

Estas uñas aportan un toque sofisticado y muy femenino a nuestras manos sin la necesidad de recurrir a colores excesivamente llamativos, lo cual las ha convertido en las favoritas de muchas mujeres. Suelen apostar por ellas quienes desean diseños con relieve, pero buscan verse elegantes, pues muchas veces las uñas 3D pueden resultar muy cargadas, así que esta es la alternativa para quienes van empezando en el mundo de las texturas.

Además, son unas uñas muy versátiles, cuyo acabado nacarado, aperlado o brilloso aporta un efecto que estiliza las manos.

¿Cómo llevar las uñas concha de mar?

Las shell nails se pueden adaptar a cualquier forma de uña, también sobre las uñas cortas o las uñas largas. Puedes adaptarlas a diseños que lleven todas las uñas con esta textura o combinar con colores lisos o neutros. Hay quienes apuestan por llevarlas cargadas, incluyendo piedritas, perlitas o elementos de decoración que permitan que estas sean un diseño maximalista. Aunque también hay quienes apuestan por lucirlas en una versión minimalista y más discreta. Estas ideas te pueden dar inspiración para tu próximo set.

Shell nails con piedritas

Esta idea apuesta por incluir en tu diseño piedras o cristales de tamaños pequeños, así como perlitas que dan más sensación marina sobre tu diseño. Puedes combinar con técnicas como las uñas francesas para jugar con la intención de tu manicure y hacerlo más discreto.

Shell nails con cat eye

Estas uñas permiten que las uses con cualquier técnica de coloración o efectos; uno de ellos es el popular cat eye o también conocido como ojo de gato. Este aporta a las uñas un brillo muy peculiar que ayuda a proyectar sobre las manos una apariencia muy elegante, especialmente si se eligen tonos dorados, tierra o nude.

Shell nails con efecto holográfico

Uno de los elementos más importantes de estas uñas es el glitter; entre más brillosa sea, mucho más llamativo será el set. Uno de los efectos preferidos para este diseño es el holográfico. Este aporta mucha vista y hace que el diseño esté más cargado, pero sin poner en riesgo su elegancia.

Ahora que ya conoces el diseño de uñas shell nails, sabes que son la opción ideal para despedir al verano con mucho estilo y elegancia. Recuerda que no hay diseños exclusivos de ninguna temporada; sin embargo, este, al ser de temática veraniega, es la elección ideal para lucir en la transición al otoño, aunque no hay regla que dicte que dejes de apostar por él durante la autumn season.