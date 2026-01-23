Suscríbete
Belleza

¿Qué tonos de tinte te hacen ver más joven? 5 colores que estarán de moda en primavera 2026

Esta primavera 2026, la clave está en elegir un color que te haga sentir cómoda, fresca y tú.

Enero 22, 2026 • 
Karen Luna
Balayage rubio de Jennifer Aniston

Getty Images

Si estás pensando en cambiar de look esta primavera 2026, déjame decirte algo que elegir bien el tono de tinte puede hacer mucho más por tu rostro que un corte nuevo. No se trata de verte “distinta”, sino de verte más fresca, luminosa y con ese efecto buena cara que todas buscamos cuando llega el calorcito.

Este año, las tendencias apuestan por colores suaves, con brillo, además de matices que acompañan a la piel, no que la opaquen. Aquí te dejo cinco tonos que estarán de moda y que, además, ayudan a verte más joven sin esfuerzo.

1. Rubio mantequilla suave

El rubio mantequilla es cremoso, cálido y muy natural, este tono refleja la luz de una forma súper favorecedora y hace que la piel se vea más luminosa. ¡Ideal si quieres aclarar tu melena sin endurecer tus facciones!

2. Castaño malva discreto

Si amas los castaños, este te va a encantar porque tiene un ligero matiz malva aporta profundidad y movimiento, haciendo que el cabello se vea más rico. No se nota como “morado”, pero sí da un efecto rejuvenecedor inmediato.

3. Rosa té muy sutil

¡Tranquila, no es un rosa fantasía! El rosa té es delicado, romántico y casi imperceptible, pero tiene un truco mágico que ilumina el rostro y suaviza la expresión. Funciona perfecto como baño de color o en mechones finos para primavera.

4. Caramelo luminoso

El caramelo cálido regresa con fuerza porque es uno de los tonos más favorecedores a cualquier edad. Aporta brillo, suaviza rasgos y hace que el cabello se vea sano y bien cuidado, algo clave para verte más joven sin exagerar.

5. Rojo tierra elegante

Los rojizos siguen, pero en versiones más profundas, el rojo tierra añade calidez al rostro y crea un contraste muy bonito que levanta la mirada, además da personalidad sin verse agresivo.

Más allá del tono, lo que realmente rejuvenece es que el color tenga brillo, movimiento y naturalidad. Los tintes demasiado planos o extremos suelen sumar años, mientras que los matices suaves hacen justo lo contrario.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
