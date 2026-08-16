¿Quieres dejar crecer tu French bob? Cada cuánto debes despuntarlo y qué corte pedir para que mantenga su forma

Dejar crecer un French bob puede parecer tan sencillo como no volver a tocar las tijeras, pero ahí comienza precisamente el problema. Este corte, caracterizado por su longitud corta, líneas definidas y una silueta que suele enmarcar el rostro, cambia rápidamente de proporción conforme crece.

La buena noticia es que no necesitas sacrificar centímetros para mantenerlo bonito durante el crecimiento. Lo importante es pasar de un corte de mantenimiento a un corte de transición que permita que el cabello gane longitud sin perder movimiento ni convertirse en una forma pesada.

El French bob suele ubicarse alrededor de la mandíbula o los pómulos y puede llevar una línea bastante definida, aunque las versiones actuales incorporan textura y movimiento.

¿Cada cuánto debes despuntar el French bob si quieres dejarlo crecer?

Si tu objetivo es ganar longitud, una buena referencia es acudir al salón cada 8 a 10 semanas, aunque el intervalo puede variar dependiendo de la textura, el estado de las puntas y la forma actual del corte.

Cuando el objetivo es conservar un French bob corto y perfectamente definido, los retoques pueden ser más frecuentes: algunos estilistas recomiendan aproximadamente cada cuatro a seis semanas para evitar que la silueta pierda precisión.

Pero si quieres dejarlo crecer, la estrategia cambia.

En lugar de pedir que vuelvan a cortar toda la línea para recuperar el French bob original, conviene realizar microdespuntes y ajustes estratégicos. Así se eliminan puntas dañadas sin devolver el cabello a la longitud anterior.

Un bob puede mantenerse alrededor de seis semanas cuando se busca conservar una línea limpia; sin embargo, durante un proceso de crecimiento es posible espaciar más las visitas si el corte se adapta a la nueva longitud.

El error que debes evitar: pedir “solo las puntas” sin explicar que quieres dejarlo crecer

Decir simplemente “despúntame las puntas” puede no ser suficiente.

Cuando estás dejando crecer un bob, el estilista necesita saber cuál es tu objetivo final. De lo contrario, puede intentar recuperar la estructura original del corte y terminar eliminando precisamente el largo que estás intentando conseguir.

Antes de sentarte en la silla, explica: Quiero dejar crecer mi French bob. No quiero recuperar el largo original ni perder centímetros; quiero que adaptemos la forma mientras crece.

Esta indicación cambia por completo la estrategia del corte.

¿Qué corte pedir para dejar crecer un French bob?

La transición más sencilla suele ser evolucionar hacia un lob —long bob— suave, manteniendo una línea relativamente limpia pero permitiendo que el cabello avance hacia la clavícula.

La clave está en evitar una forma excesivamente geométrica.

Puedes pedir: “Quiero conservar el largo que ya tengo, limpiar las puntas y suavizar la forma para que pueda crecer hacia un lob. No quiero capas cortas ni que me quites longitud.”

Esta fórmula permite que el corte acompañe el crecimiento en lugar de luchar contra él. También puede funcionar una ligera modificación del contorno alrededor del rostro. Cuando un bob comienza a crecer, introducir capas largas o piezas que enmarquen la cara puede ayudar a integrar las diferentes longitudes. Esta estrategia ha sido utilizada por estilistas precisamente para hacer más natural la transición de un bob hacia un cabello más largo.

French bob con raya en medio. Getty Images

Si tu French bob empieza a verse como un “casco”, necesitas quitar peso, no largo

Uno de los problemas habituales durante el crecimiento de un bob es que el cabello comienza a acumular peso en determinadas zonas y la silueta se vuelve demasiado redonda o ancha.

Aquí es donde entra la texturización interna.

En lugar de cortar centímetros de la línea exterior, el estilista puede trabajar ligeramente el interior para eliminar volumen donde sea necesario y permitir que el cabello caiga mejor.

La recomendación de algunos estilistas para hacer crecer un bob es precisamente retirar volumen de los extremos y trabajar la textura para evitar que el cabello adquiera una apariencia demasiado pesada.

Eso sí: texturizar no significa adelgazar indiscriminadamente el cabello. La técnica debe adaptarse a la densidad y textura. En cabello fino, retirar demasiado peso puede hacer que las puntas parezcan todavía más delgadas.

¿Y si tienes fleco?

El fleco requiere una estrategia aparte.

Si tu French bob lleva un flequillo corto y también quieres dejarlo crecer, no es necesario mantenerlo a la misma altura. Puedes pedir que se vaya integrando progresivamente con los mechones frontales.

El objetivo es transformar el fleco en una pieza que pueda peinarse hacia los lados o mezclarse con el contorno del rostro.

Durante esta etapa, pequeñas visitas al salón pueden ayudar a suavizar las líneas y evitar que el fleco simplemente crezca de manera desordenada.

La forma de tu cabello también determina cuánto debes cortarlo

No existe una frecuencia universal para todos los French bob.

Si tienes cabello lacio: la línea puede hacerse evidente muy rápido, por lo que los pequeños retoques ayudan a conservar una apariencia pulida.

Si tienes cabello ondulado: puedes permitir una transición más relajada porque la textura disimula las diferencias de longitud.

Si tienes cabello grueso: probablemente necesitarás controlar el volumen interno mientras crece.

Si tienes cabello fino: conviene conservar el máximo de densidad posible y evitar una texturización excesiva.

La textura también influye en cómo debe construirse el French bob: los estilistas pueden modificar la técnica de corte para adaptarla al patrón natural del cabello.

Los flequillos te ayudarán a verte más joven y con mucho estilo Getty images

¿Cuánto tarda en crecer un French bob?

Aquí entra una dosis de paciencia. El cabello humano crece aproximadamente 1 centímetro al mes, aunque la velocidad varía entre personas.

Eso significa que pasar de un French bob a un lob no ocurre de un día para otro. Dependiendo de dónde comience tu corte y de la longitud que quieras alcanzar, pueden ser necesarios varios meses.

Por eso, durante el proceso es más útil pensar en etapas de transición que esperar a que el cabello alcance inmediatamente la longitud deseada.

Etapa 1: French bob

Mantén la estructura, pero empieza a espaciar los cortes.

Etapa 2: bob crecido

Limpia las puntas y empieza a suavizar el contorno. Aquí puede ser útil introducir una ligera textura interna.

Etapa 3: bob a la mandíbula/cuello

Permite que las capas frontales y laterales comiencen a integrarse. Evita volver a cortar toda la línea a la longitud original.

Etapa 4: lob

Cuando el cabello se acerque a los hombros, puedes decidir si quieres mantenerlo como lob o continuar hacia una melena más larga.

El secreto para que tu French bob crezca bonito

La idea de que “para que el cabello crezca hay que dejar de cortarlo” es uno de los mayores malentendidos alrededor del crecimiento capilar.

Cortar las puntas no hace que el cabello crezca más rápido desde la raíz. Lo que sí puede hacer es ayudar a mantener una apariencia más uniforme y evitar que las puntas deterioradas comprometan la longitud que estás intentando conservar.

En un French bob, además, el corte tiene una particularidad: la forma importa tanto como la longitud.

Por eso, si estás en pleno proceso de crecimiento, tu objetivo no debería ser conservar el French bob exactamente como el primer día. La estrategia más inteligente es permitir que evolucione.

El resultado final puede ser incluso más versátil: pasar de un French bob marcado a un lob suave, ligeramente texturizado y con movimiento alrededor del rostro, sin atravesar una etapa en la que parezca que simplemente olvidaste ir a la peluquería.