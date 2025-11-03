Suscríbete
Belleza

Renueva tu imagen: 5 cortes de pelo que rejuvenecen después de los 50

Cambiar el look es una forma de renovar la energía, subir el ánimo y, de paso, restarle unos años al rostro.

November 02, 2025 • 
Karen Luna
Los cortes de pelo de las mujeres francesas

5 cortes de pelo que rejuvenecen después de los 50

Getty Images

A veces, lo único que necesitamos para sentirnos distintas es un buen corte de pelo. No tiene que ser un cambio extremo, ni algo que te saque de tu esencia. Solo ese ajuste que, al mirarte al espejo, te haga pensar: “sí, esta soy yo, pero más fresca”. Después de los 50, el pelo también se vuelve más fino, pierde brillo o volumen, y por eso elegir el estilo correcto puede marcar toda la diferencia. Aquí te dejo cinco cortes que no solo rejuvenecen, sino que también te hacen sentir más tú.

1. Bob clásico, el corte que nunca decepciona

El bob es el comodín de la elegancia, favorece casi todos los rostros, y si lo llevas justo a la altura de la mandíbula, puede levantar tus facciones y dar la ilusión de pómulos más definidos. Es de esos cortes que parecen simples, pero tienen la magia de hacerte ver pulida sin esfuerzo.

2. Long bob con movimiento natural

El long bob o “lob” es para las que no quieren cortar tanto, pero sí renovar. Es moderno, ligero y queda precioso con capas suaves que aportan movimiento, si agregas un flequillo largo y despeinado, tendrás un aire juvenil sin perder sofisticación. ¡Es ese tipo de corte que combina con todo!

3. Pixie moderno: energía y confianza

El pixie es perfecto si quieres un cambio que grite seguridad, deja el cuello despejado, resalta los ojos y tiene ese toque rebelde que muchas mujeres descubren justo después de los 50. Puedes dejarlo más largo al frente o con textura desordenada para un look desenfadado.

4. Capas largas que suavizan el rostro

Si tu melena larga es tu sello, no tienes que renunciar a ella, solo dale capas largas que aporten movimiento y eviten el efecto pesado. Este tipo de corte suaviza las líneas del rostro, con unas ondas sueltas, crea un efecto natural y juvenil.

5. Shag moderno, el favorito de las mujeres con estilo

El shag volvió desde los años 70 para quedarse, es desenfadado, tiene volumen y te da ese toque de frescura que parece restar años. Si tu cabello es delgado, te encantará cómo crea textura y cuerpo sin necesidad de tanto peinado.

Renovar el corte de pelo no es solo estética; es una forma de recordarte que la edad no define tu estilo, sino la actitud con la que decides mirarte cada día.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
