Rubio platino a los 50+: el tinte de cabello que suaviza los rasgos y rejuvenece al instante

Para nadie es un secreto que el rubio es uno de los tonos de cabello que nunca pasan de moda y que, además, cada temporada se transforma y se adapta a nuevas personalidades y estilos. Sin embargo, si busca es un cambio de look rejuvenecedor, entonces hay un tono que se impone en mujeres a partir de los 50: el rubio platino.

El rubio platino o platinado es uno de los tonos más claros dentro de la gama de rubios. Se caracteriza por su apariencia casi blanca, con reflejos fríos, cenizos o plateados, y una ausencia total de pigmentos dorados o amarillos cálidos. El resultado es un color luminoso, etéreo y elegante, que resalta especialmente en pieles claras y frías, aunque también puede adaptarse con matices a otros tonos de piel.

¿Por qué el rubio platino rejuvenece?

El secreto está en cómo este tono refleja la luz. El rubio platino crea un efecto óptico que ilumina el rostro, reduce la visibilidad de arrugas finas y aporta un aspecto más descansado. Además, al ser un tono claro y uniforme, suaviza los contornos faciales, ofreciendo una apariencia más fresca y limpia, especialmente a mujeres de 40 y 50.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, este tono de rubio es más versátil de lo que se cree. No solo favorece a mujeres con piel clara, sino que también puede adaptarse a pieles medias o cálidas. Además, es una excelente forma de disimular el crecimiento de canas sin retoques constantes, y le aporta un acabado de brillo intenso que brinda esa sensación de juventud.

Incluso, artistas como Jennifer Lopez se han sumado a esta tendencia. Prueba de ello es que hace unos días, la actriz y cantante de 55 años sorprendió con una melena platino puro para su nuevo papel en la película Kiss of the Spider Woman. Este look incluyó ondas suaves al estilo Old Hollywood y labios rojos, resaltando un efecto dramático y elegante a la vez. Un look con el que demostró que es posible transformarse con estilo a cualquier edad.

Cuidados para mantener el rubio platinado

También debes saber que, a diferencia de otros tonos rubios, el platinado requiere de mucha más atención y cuidados constantes para mantenerlo. Por lo mismo, se recomienda usar champús matizantes o con pigmento violeta, una o dos veces por semana, pues estos ayudan a prevenir esos tonos amarillentos no deseados en el cabello.

Además, como es necesario decolorar el cabello para conseguir el rubio platinado, este proceso puede maltratarlo también. Por lo que también es importante mantener tu melena hidratada con mascarillas nutritivas o tratamientos específicos para ello. Sin embargo, es necesario también acudir con tu estilista cada 4–6 semanas para renovar el tono en la raíz y evitar bandas de color o parches amarillos.

Por último, con la constancia y los productos adecuados, puedes mantener tu rubio platino vibrante, hidratado y saludable, listo para lucir impecable este verano durante todo el año. Así que anímate a lucirlo e impresiona a todos con tu cambio de look.