Scarlett Johansson impone moda con las uñas cortas color salmón que querrás copiar este otoño

La noche del domingo se llevó a cabo la entrega de Premios Emmy 2025. Dentro de todos los looks icónicos y los momentos más destacados de esta entrega al talento televisivo, hubo celebridades que se robaron la atención por regalarnos inspo en moda, belleza y, por supuesto, nail art. Una de ellas fue Scarlett Johansson, quien además de lucir impecable en su vestido amarillo mantequilla de la firma Prada, complementó su atuendo de forma exquisita con un manicure en uñas cortas color salmón. ¿Trend alert para el otoño?

El encanto de las uñas cortas

Cada vez más celebridades están apostando por lucir uñas cortas y bien cuidadas en cada aparición pública, evento o alfombra roja; la razón no es de extrañarse, pues son una longitud práctica y cómoda para llevar en el día a día. Scarlett se une a las celebridades que apuestan por manicure minimalista, sin necesidad de largos extremos para conseguir un acabado estilizado y elegante.

El color salmón: un must para el otoño

Estamos acostumbradas a recurrir a colores tierra para utilizar durante esta temporada, y sí, no es mentira que el color salmón pertenece a una paleta de colores más vibrantes, algo que nos remitiría en automático al verano; sin embargo, es un color que no solo se adapta a la transición de la temporada, sino que también funciona a la perfección al clima fresco del otoño y te decimos por qué.

Scarlett Johansson durante la 77° edición de los Emmy Awards 2025. Amy Sussman/Getty Images

El salmón es un tono intermedio entre el rosa y el naranja (uno en tendencia y el otro sumamente característico de la temporada), lo que lo convierte en un color cálido, fresco y muy favorecedor. Su versatilidad permite apostar por él en atuendos casuales o formales, como fue el caso de Scarlett, siendo la opción perfecta para aquellas mujeres que están buscando una opción rejuvenecedora y luminosa para cualquier edad.

Cómo llevar este manicure en tus propias manos

Opciones para apostar por este color hay muchas; estas pueden incluir el uso del color sólido, acompañarlo de efectos, texturas o decoraciones más elaboradas. Para apostar por un estilo discreto, elegante y sobrio, la recomendación es apostar por la alternativa de Johansson, quien lo usó sobre uñas almendra cortas en un esmalte de color puro, es decir, sin efectos o decoraciones, pues es un color que queda a la perfección con esta longitud, haciendo que las manos se vean luminosas y estilizadas.

Con este manicure de uñas cortas, Scarlett Johansson no solo reafirmó su papel como referente de estilo, sino que también dio inicio a una tendencia que no solo combina practicidad y sofisticación, sino que también logra romper esquemas de que el salmón es un tono exclusivo del verano. Sin lugar a dudas, las uñas cortas color salmón son el must del otoño, ¿apostarás por ellas?