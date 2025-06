Scarlett Johansson tiene el corte en capas que será el más pedido entre mujeres elegantes de 40+

El estilo de Scarlett Johansson que nunca falla es que siempre encuentra la forma de verse sofisticada sin esfuerzo. Esta vez, no fue su vestido el que nos robó la atención, sino su nuevo corte en capas, con ese efecto natural, con movimiento y cero rígido, que ya se anuncia como el favorito de las mujeres que han aprendido a elegir solo lo que les hace bien.

Scarlett acaba de mostrarnos que a los 40, no necesitas renunciar al largo ni esconder tu estilo. Su melena luce actual, pero sin pretender nada, por lo que su secreto está en las capas suaves que enmarcan el rostro y dan volumen justo donde se necesita, sin exagerar.

¿Por qué este corte de pelo elegante y divertido a los 40?

El pelo es una de nuestras expresiones más importantes, especialmente cuando queremos vernos bien en poco tiempo. Por esa razón este corte es ideal y las capas son perfectas para dar cuerpo al pelo fino; le quitan peso a las melenas rebeldes y se acomodan solas con una secadora rápida o incluso al aire.

Scarlett Johansson y su corte con capas que se fusiona con el rubio

Scarlett lo combinó con un rubio miel cálido que ilumina su piel de forma sutil, sin hacerla ver demasiado “producida”. Justo, la clave es “menos es más”, pero el menos tiene que estar bien hecho. Si lo tuyo no es el tinte dorado, no pasa nada porque puedes llevar este corte con castaños cálidos, cobrizos suaves o incluso con canas bien cuidadas. ¡El corte hace el trabajo, el color solo lo acompaña!

Scarlett Johansson y su corte con capas que se fusiona con el rubio. Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

¿Y cómo se pide el corte con capas en el salón?

Basta con decirle a tu estilista que quieres un corte en capas largas, con movimiento, que conserve el largo pero dé forma al rostro. Lleva una foto de Scarlett como referencia y habla con sinceridad sobre cuánto tiempo dedicas a peinarte todos los días, así podrán adaptarlo a ti.

Lo que más me gusta de este look es que no pretende ser perfecto, no tiene líneas marcadas ni busca impresionar. Es de esos cortes que se sienten cómodos desde el primer día. Scarlett Johansson lo llevó con actitud y eso es lo que contagia, porque no se trata de copiar exactamente su estilo, sino de tomar la inspiración y adaptarla a nosotras.