Selena Gomez apuesta por el ‘wet look’ que todas queremos lucir en San Valentín

Selena Gomez nos acaba de regalar la inspiración perfecta para aquellas que estábamos buscando ideas de maquillaje para San Valentín. Y es que con su característica elegancia, la cantante apostó por un look que combina sensualidad con refinamiento y sobriedad en su más reciente publicación en Instagram.

Aunque Sel no reveló mucho sobre las fotos, dejó claro que forman parte de un nuevo producto para su marca Rare Beauty donde el bronceador parece tomar protagonismo. De esta forma, con un maquillaje impecable en tonos tierra, donde el bronzer destaca con elegancia, y un peinado elegante, Selena apostó por un ‘wet look’, recordándonos por qué es un estilo que debemos probar en una noche romántica como el 14 de febrero.

Selena Gomez apuesta por un ‘wet look’ en fotos nuevas

La fundadora y empresaria apareció en sus nuevas fotografías de Instagram con un look donde el pelo mojado no pasó desapercibido. Aunque solemos asociar este peinado con un estilo ‘hacia atrás’, Sel llegó con una propuesta fresca y moderna para este look que estuvo de moda por un tiempo para volverlo a traer como peinado elegante en pleno 2026. Selena acompañó su corte bob en estilo mojado con ondas y raya lateral con un maquillaje smokey, ideal para lucir en eventos nocturnos como una cena romántica.

Selena Gomez deslumbra con su maquillaje smokey

Otro gran acierto del look de Selena fue su maquillaje, el cual consistió en resaltar la piel con una técnica que muestre ambas texturas, tanto el acabado glowy que tan en tendencia ha estado estos años, como el efecto aterciopelado que los polvos o talcos logran sobre la piel.

El bronzer ocupó un espacio importante en este makeup, pues sustituyó al característico blush, apostando por un rostro más definido y elegante. Sin embargo, su mirada fue la que se robó todos los reflectores, pues en esta ocasión Sel dejó de lado su tradicional sombra rosada y delineado delicado para apostar por un smokey en tonos tierra que combinaron con su labial avellana.

Cómo llevar el ‘wet look’ de Selena en San Valentín

Si estás buscando replicar este look, el secreto está en preparar correctamente el pelo. Hace algunos años, este peinado se destacaba por llevar el pelo en la zona de la coronilla arreglado hacia atrás para dejar todo el rostro despejado.

Sin embargo, la propuesta de Selena resulta mucho más moderna y elegante, así que sobre tu pelo limpio, sin ningún producto, crema o aceite encima, vas a partir a realizar una división lateral. De esta dejarás caer algunos mechones en forma de onda y estos son los que vas a manipular con un spray fijador.

Puedes recurrir también al uso de gel para pelo; el punto es que tu melena logre esa apariencia mojada o húmeda. No necesitas producto en exceso; bastará con humedecer primero el pelo y, posteriormente, agregar un toque de fijador.

Para el maquillaje puedes replicar la fórmula de Selena o incluso apostar por algo menos elaborado como un delineado cat eye fino, un toque de rubor en las mejillas y tu labial favorito, eso sí, con acabado glossy.

Ahora sí estás lista para deslumbrar en alguna cena romántica que tu persona especial tenga preparada para ti en este 14 de febrero, pues ya cuentas con la inspiración perfecta para lucir el ‘wet look’ de Selena Gomez de forma elegante y, como extra, una propuesta para lograr un maquillaje de San Valentín sensual y refinado.