Selena Gomez presume las uñas almendradas, las favoritas para Semana Santa

Si hay algo que nunca falla cuando quieres verte elegante sin complicarte, son unas buenas uñas nude y sí, Selena Gomez lo acaba de confirmar al apostar por uñas almendradas en tono natural, el estilo que ya se perfila como el favorito para Semana Santa 2026.

Las uñas almendradas nude que estilizan al instante

El diseño que llevó Selena no tiene exceso de detalles ni colores llamativos, sino que apuesta por una base nude muy pulida y una forma almendrada que estiliza automáticamente las manos. Este look es ligeramente alargada, con puntas suaves, hace que los dedos se vean más finos y elegantes.

Por qué este manicure es perfecto para Semana Santa

Semana Santa pide algo muy específico: comodidad, versatilidad y estilo sin esfuerzo. Justo por eso las uñas nude están en tendencia. No importa si vas a la playa, a un viaje exprés o simplemente a descansar, este tipo de manicure funciona con cualquier plan.

El secreto del estilo de Selena Gomez

Si algo caracteriza a Selena Gomez es su capacidad de apostar por lo simple, pero hacerlo ver especial. En lugar de seguir tendencias exageradas, suele elegir estilos que resaltan su esencia; colores neutros, acabados pulidos y detalles sutiles.

Cómo recrear este look en casa o en el salón

La buena noticia es que este estilo es súper fácil de pedir o replicar:

Forma almendrada ligeramente alargada

Tono nude acorde a tu tono de piel

Acabado brillante o efecto gel

No necesitas diseños complicados ni decoraciones. Aquí menos es más.

Las uñas almendradas nude no solo son tendencia, también son ese básico que siempre se ve bien y si algo nos dejó claro Selena Gomez, es que la elegancia real está en los detalles simples.