Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Selena Gomez presume las uñas almendradas, las favoritas para Semana Santa

Si estás buscando un manicure elegante, fácil de llevar y perfecto para Semana Santa, Selena Gomez acaba de darte la mejor inspiración.

Marzo 28, 2026 • 
Karen Luna
Nuevo corte en capas de Selena Gomez

Selena Gomez presume las uñas almendradas, las favoritas para Semana Santa

Getty Images

Si hay algo que nunca falla cuando quieres verte elegante sin complicarte, son unas buenas uñas nude y sí, Selena Gomez lo acaba de confirmar al apostar por uñas almendradas en tono natural, el estilo que ya se perfila como el favorito para Semana Santa 2026.

No te pierdas
Estos son los colores de esmalte que rejuvenecen más las manos
Belleza
Estos son los colores de esmalte que rejuvenecen más las manos, conoce la manicura antiedad
Junio 30, 2024
 · 
Beatriz Velasco
eugenia silva traje sastre anillos manicura clásica mujer elegante madura.jpeg
Belleza
Uñas perfectas en tiempo récord: Descubre cómo secar tu esmalte de uñas rápidamente
Julio 05, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Las uñas almendradas nude que estilizan al instante

El diseño que llevó Selena no tiene exceso de detalles ni colores llamativos, sino que apuesta por una base nude muy pulida y una forma almendrada que estiliza automáticamente las manos. Este look es ligeramente alargada, con puntas suaves, hace que los dedos se vean más finos y elegantes.

Por qué este manicure es perfecto para Semana Santa

Semana Santa pide algo muy específico: comodidad, versatilidad y estilo sin esfuerzo. Justo por eso las uñas nude están en tendencia. No importa si vas a la playa, a un viaje exprés o simplemente a descansar, este tipo de manicure funciona con cualquier plan.

El secreto del estilo de Selena Gomez

Si algo caracteriza a Selena Gomez es su capacidad de apostar por lo simple, pero hacerlo ver especial. En lugar de seguir tendencias exageradas, suele elegir estilos que resaltan su esencia; colores neutros, acabados pulidos y detalles sutiles.

Cómo recrear este look en casa o en el salón

La buena noticia es que este estilo es súper fácil de pedir o replicar:

  • Forma almendrada ligeramente alargada
  • Tono nude acorde a tu tono de piel
  • Acabado brillante o efecto gel

No necesitas diseños complicados ni decoraciones. Aquí menos es más.

También puedes leer:
Efecto blooming en las uñas
Belleza
8 ideas de manicure floral: lleva la primavera en tus uñas
Mayo 15, 2025
 · 
Alondra Alvarez
3-cortes-nunca-sabes-peinarte-2.jpg
Belleza
¡Adiós a las coletas! Los 5 cortes de pelo más elegantes para brillar en la oficina
Mayo 19, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Las uñas almendradas nude no solo son tendencia, también son ese básico que siempre se ve bien y si algo nos dejó claro Selena Gomez, es que la elegancia real está en los detalles simples.

Uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¿Por qué la reina Letizia prefiere el pelo largo?
Realeza
La reina Letizia lleva el traje con falda que define la cintura y es perfecto para verte ejecutiva esta primavera
Marzo 28, 2026
 · 
Karen Luna
El mono de 3 mil euros y las joyas de diamantes de Charlène de Mónaco en su cumpleaños 48
Realeza
Charlene de Mónaco deslumbra look de más de 120 mil pesos en hospital infantil
Marzo 28, 2026
 · 
Karen Luna
lob desfilado mujer 30+.png
Belleza
Corte lob desfilado: el estilo perfecto para mujeres de 30+ que favorece a todos los tipos de rostros
Marzo 27, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Chiquis Rivera Press Conference
Entretenimiento
Chiquis Rivera y el poderoso mensaje de su libro La niña que les canta a las abejas
Marzo 27, 2026
 · 
Karen Luna