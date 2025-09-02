Suscríbete
Selena Gómez sorprende con su nuevo pelo castaño: elegante, natural y fácil de llevar a tus 40

La cantante y empresaria mostró su melena castaña en su nuevo promocional para Rare Beauty, confirmando que este es el color favorito para un look a temporal.

September 02, 2025 • 
Lily Carmona
Selena Gomez explica su desaparición de las redes sociales

Selena apuesta por el color castaño para lucir en su melena.

Getty Images

Selena Gómez volvió a robarse la atención de todas con un cambio de look que, aunque luce sutil, está marcando las tendencias. Durante su nueva campaña para Rare Beauty, marca que fundó en 2020, y el lanzamiento de su perfume nuevo, la cantante apareció con una melena castaña cálida que pronto se robó las miradas de todas.

El pelo castaño es elegante, natural y saludable, tres cualidades que lo vuelven el aliado perfecto para muchas de nosotras que buscamos proyectar un estilo sofisticado, especialmente a los 40 años o más, cuando el cuidado de nuestra melena cobra mayor importancia, pues es una edad clave en la que las canas aparecen y buscamos alternativas para mejorar su apariencia o cubrirlas.

¿Por qué el castaño es el color ideal para mujeres de 40?

El tono castaño se ha convertido en un clásico al que recurrimos siempre que queremos apostar por un look atemporal y que no represente un cambio muy significativo. Además, se ha convertido en el favorito de muchas porque favorece prácticamente a todos los tonos de piel, adaptándose a la perfección a nosotras mientras aporta luminosidad natural a nuestro rostro.

Además, es un color que ayuda a rejuvenecer de forma instantánea, suavizando nuestros rasgos; es el color perfecto para las que buscamos un look con bajo mantenimiento o retoques frecuentes y combina con cualquier tipo de maquillaje, textura de pelo, look… ¡Es el color perfecto!, esto, por supuesto, sin mencionar que pertenece a las coloraciones de pelo en tendencia para este otoño 2025.

¿Cómo lucir una melena castaña como la de Selena?

Si ya te convenciste de unirte al club de las castañas y buscar recrear el look de Sel, lo recomendable es acudir al salón de belleza con expertos. Ya ahí, solicita un castaño cálido con reflejos en tono miel o avellana para que sobre tu melena haya movimiento y no se vea el color “plano”.

Apuesta por cuidar tu pelo con shampoos y acondicionadores especiales para pelo teñido, aplica mascarillas nutritivas para que se mantenga hidratado en las puntas y reduce el uso de las herramientas de calor lo más que puedas; estas dañan el pelo y, si estás apostando por lucir una melena saludable como la de Sel, lo mejor será descansar del exceso de calor tu pelo.

Selena Gómez nos recuerda que el castaño será lo más top del otoño y nos enseña que un cambio favorecedor no siempre va de la mano con cambios radicales. Un look natural, cuidado y elegante siempre será la decisión correcta para aquellas que estamos en nuestros 40 y buscamos un aliado que rejuvenezca y sea práctico: ¡así que hola, pelo castaño!

Selena Gomez tinte
Lily Carmona
