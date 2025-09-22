¡Sí al corte bob! Los 5 cortes de pelo más rejuvenecedores para un nuevo comienzo después de los 40

La semana pasada, redes sociales, medios nacionales e internacionales se sumaron a la fiebre que la serie juvenil “El verano que me enamoré” desató luego del estreno de su última temporada. Sin ánimos de hacer spoiler, por si te animas a verla, uno de los momentos que más marcaron esta etapa final del proyecto fue cuando Belly, la protagonista, se cortó el pelo en corte bob para simbolizar un nuevo comienzo.

Aunque la serie está pensada para un público más juvenil, lo cierto es que luego del revuelo que ocasionó nos hizo reflexionar sobre algo: ¿quién no ha tomado las tijeras para cortarse el pelo, sin tener noción de lo que hace, como acto de liberación después de una etapa difícil?

El pelo tiene un poder transformador, así que un corte no solo nos ayuda a cambiar nuestra imagen, también puede ser la excusa perfecta para ayudarnos a cerrar ciclos, soltar y proyectar la mejor versión de nosotras mismas; es por ello que nos dimos a la tarea de investigar esos cortes de pelo que, además de darnos un aire rejuvenecedor, son perfectos para un nuevo comienzo.

Corte bob

Este corte, como bien lo demostró la serie, es el clásico al que recurrimos no solo para cambiar de imagen, sino también para darle carpetazo a una etapa de nuestra vida. Este corte se caracteriza por llegar a la altura de la mandíbula y apostar por un acabado pulido con el cual logramos estilizar el cuello y suavizar nuestros rasgos. Es un corte atemporal y altamente elegante.

Corte bob con capas

Si buscas un corte con movimiento y volumen, esta es la opción perfecta. Las capas discretas evitan que el pelo se vea plano, dándole frescura y un aire más juvenil. Este corte es perfecto para quienes tienen pelo fino, pues permite que la caída se vea elegante, así como su estilización.

Corte bob largo

Este corte cuenta con el largo ideal para aquellas que no se atreven a un cambio tan radical. Suele llegar a la altura de los hombros y es un corte muy versátil: se puede llevar liso, con ondas naturales o peinado, ya sea en una coleta o chongo bajo. Favorece especialmente a los rostros redondos y es uno de los favoritos para dar vuelta a la página.

Corte bob asimétrico

Una versión renovada de este corte es apostar por él en su versión corta a la altura de la nuca y larga en la parte delantera de la melena. Este corte proyecta mucha modernidad y estilo. Es una opción muy rejuvenecedora porque alarga visualmente el rostro y le da un aire sofisticado.

Corte bob con fleco

Uno de los mejores aliados del corte bob, sin duda alguna, es el famoso flequillo. Este logra integrarse de forma sutil y natural con toda la melena, logrando una apariencia más juvenil, además de ayudar a proyectar un efecto desenfadado, un estilo muy de moda estos últimos días.

Ya sea que elijas un corte bob en todas sus versiones o corras a realizarte un cambio extremo como una nueva coloración, los cambios de imagen sobre la melena siempre serán una forma de marcar un nuevo inicio en nuestra vida. Si estás lista para cerrar un ciclo y darle la bienvenida al siguiente capítulo, esperamos que alguno de estos cortes de pelo te ayude a encontrar la imagen renovada que te acompañará en esta nueva temporada.