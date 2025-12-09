Sí al pelo rojo: 5 tonos rojizos que rejuvenecen a los 40 y debes probar en Navidad

El pelo rojo está viviendo uno de sus mejores momentos. Aunque tradicionalmente los tonos rubios y castaños han dominado los cambios del look decembrinos, ese año el rojo se ha convertido en la opción más deseada para iluminar el rostro y renovar el estilo.

Celebridades como Millie Bobby Brown, quien recientemente sorprendió con un rojo caoba durante su visita a The Tonight Show with Jimmy Fallon, confirman que esta gama será protagonista de la temporada.

Si bien es cierto que la actriz está en sus 20, su elección deja claro que el rojo no solo es vibrante y moderno, sino un aliado perfecto para rejuvenecer a cualquier edad, especialmente después de los 40.

Tinte rojo caoba

El tono que está marcando tendencia desde diciembre es el caoba, un rojo profundo con matices marrones que aporta calidez instantánea. Una de sus grandes ventajas es que no endurece las facciones, pues suaviza los rasgos creando un efecto de piel más luminosa. Este color es perfecto para mujeres con subtonos cálidos, pues aporta elegancia sin perder naturalidad.

De todas las propuestas de esta gama de tintes, el caoba es el que requiere menos mantenimiento, por lo que es la alternativa ideal para quienes desean un look sofisticado con poco esfuerzo.

Tinte cobrizo dorado

Este tono es uno de los más rejuvenecedores, pues es capaz de aportar luz a las mejillas, crear dimensión en el pelo y hacer que la piel tenga un acabado radiante, especialmente bajo la luz del sol decembrino, por lo que es el tono perfecto para Navidad.

Funciona especialmente bien en pieles claras y medias y es capaz de revivir melenas apagadas que necesitan brillo. Si lo que estás buscando es un cambio visible, pero no demasiado dramático, este tinte es la opción.

Tinte rojo cherry

El clásico rojo cereza continúa siendo un éxito para quienes desean un look más audaz. Sus matices fríos equilibran el enrojecimiento natural de la piel y dan un acabado glamuroso digno de alfombra roja. A los 40, este tono tiene un efecto lifting visual sumamente natural, pues ayuda a resaltar los pómulos, definir el contorno del rostro Y rejuvenecer la mirada.

Su profundidad lo convierte en el compañero perfecto para llevar en fiestas navideñas, cenas o el brindis de fin de año.

Tinte rojo vino

Si buscas algo más útil pero igual de favorecedor, el rojo vino es la elección sofisticada por excelencia. Sus matices púrpura y borgoña generan contraste sin volverse demasiado llamativos. Este es un tono que combina bien con cualquier tipo de piel, desde las muy cálidas hasta las frías, lo que lo convierte en el tinte más favorecedor. Es un color que aporta profundidad, densidad y la ilusión de mayor volumen capilar, por lo que, si estás buscando una melena con apariencia abundante, este tinte será tu mejor aliado.

Tinte Strawberry brunette

Para quienes no se animan del todo a probar un tono rojo puro, el strawberry brunette, una mezcla de castaño suave con reflejos rojizos, es la alternativa ideal.

Este color aporta frescura sin comprometer la naturalidad, ilumina el contorno del rostro y genera un efecto juvenil instantáneo. Este es el color que estás buscando si deseas tener tu primer acercamiento al universo de los tintes rojizos sin llegar a tener un cambio radical.

El pelo rojo se ha convertido en uno de los tonos revelación de la temporada y una apuesta segura para rejuvenecer a los 40.

Ya sea que busques un cambio sutil o un look impactante, apostar por esta paleta ofrece opciones versátiles que favorecen distintos tonos de piel y estilos. Aunque el castaño y el rubio seguramente seguirán dominando la temporada, el rojo promete ser el tinte de pelo estrella de esta Navidad.