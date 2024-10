Si quieres una melena con maxi volúmen el corte shullet es para ti

¿Estás buscando darle un giro a tu look y obtener un volumen envidiable? El corte shullet podría ser justo lo que necesitas. Este estilo es la perfecta combinación entre el shag y el mullet, dos cortes icónicos que se han reinventado para adaptarse a las tendencias actuales. Es ideal para quienes buscan una melena con un volumen increíble, movimiento y un toque desenfadado.

¿Qué es el corte shullet?

El shullet es una mezcla del clásico shag de los años 70, caracterizado por capas largas y desiguales, y el mullet, que se distingue por el contraste entre el largo de la parte trasera y los laterales más cortos. Esta fusión crea un estilo único que otorga mucho volumen en la parte superior y frontal del cabello, mientras que la parte posterior se mantiene más larga y menos estructurada.

¿Por qué el corte shullet es ideal para dar volumen?

Gracias a las capas asimétricas y la textura que aporta el shullet, es un corte que otorga automáticamente más cuerpo a tu melena. Las capas distribuidas estratégicamente permiten que el cabello se vea más lleno y con movimiento, haciendo que el shullet sea perfecto para aquellas personas con cabello fino o para quienes simplemente quieren agregar más volumen de manera natural. Además, su estilo desordenado y relajado lo convierte en un corte versátil que se adapta a cualquier tipo de cabello.

¿Cómo peinar el corte shullet?

Para mantener el volumen del shullet, es clave utilizar productos que aporten textura, como espumas voluminizadoras o sprays texturizantes. Estos productos ayudarán a resaltar las capas y a evitar que el cabello se vea aplastado. También es recomendable secar el cabello boca abajo o con un difusor para potenciar aún más el volumen natural.

¿Para quién es el corte shullet?

Este corte es perfecto para aquellas personas que quieren un look con actitud, volumen y que no requiere demasiado mantenimiento. El shullet se adapta a diferentes tipos de rostros y texturas de cabello, lo que lo convierte en una opción muy versátil. Si bien fue una tendencia popularizada en la década de los 70 y 80, el shullet ha regresado en 2024 para quedarse, transformándose en una opción moderna y audaz.

Corte de pelo shullet, ideal para el otoño 2024 Getty Images

El shullet, además de ser una opción estilosa, es perfecto para aquellas personas que buscan un corte que evoque rebeldía y despreocupación. A diferencia de otros estilos, su mantenimiento no es complicado, ya que no requiere un peinado perfecto. Es ideal para quienes disfrutan de un look más libre y desenfadado, y con la ventaja adicional de que sus capas pueden suavizar las facciones del rostro. Si buscas un cambio de imagen que te aporte volumen y actitud, el shullet puede ser tu nuevo favorito.

En resumen, si buscas una melena con máximo volumen y un estilo fresco y desenfadado, el corte shullet es una opción que debes considerar. ¡Atrévete a probar este estilo y disfruta de un look lleno de personalidad y volumen!