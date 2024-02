Sin grumos ni manchas: cuáles son los errores frecuentes al usar máscara para pestañas y cómo solucionarlos

La máscara de pestañas es uno de los primeros cosméticos que aprendemos a usar y qué más beneficios tienen a nuestra apariencia. Con unas cuantas pasadas, la mirada se ve más despierta. Un buen rímel alarga, espesa, recubre y colorea las pestañas. Sin embargo, no siempre conseguimos el efecto que deseamos, aparecen errores, grumos o se ven apelmazadas.

Creo que el rímel es la mejor manera de abrir los ojos Bobbi Brown

Hay muchos errores comunes, pero también muchas soluciones:

Error 1: Hacerlo con prisas

Si aplicas el producto con prisas, puedes provocar defectos visibles en el resultado final, como manchas en los párpados y un acabado poco favorable.

Solución:

Cuando te tomas tiempo para aplicar la máscara, puedes hacerlo de manera precisa y cuidadosa, cubrir las pestañas superiores e inferiores y darles “efecto”.

Según los expertos de Clarins, la mejor forma de aplicar la máscara de pestañas es: “comenzar desde la raíz de las pestañas y avanzar lentamente . Evite comenzar en la parte superior, porque la mayor parte del producto se asentaría en la parte superior en lugar de en la parte inferior, y apelmazaría las pestañas.”

Error 2: Usar demasiado producto

Aplicar demasiado producto, lo que puede generar grumos y, como resultado, grumos y apelmazamiento. Un error que tiene un efecto cero favorecedor (si no se hacer con un propósito especial).

Solución:

Asegúrate de retirar el exceso de producto del cepillo aplicador, la maquillista Bobbi Brown recomienda: “Puedes poner (el rímel extra) en un pañuelo de papel o simplemente hacerlo directamente en el tubo”. En lugar de aplicar mucho producto en una sola pasada, ve de menos a más: “Me gusta aplicar dos o tres capas de rímel, incluso para alguien a quien le gusta el maquillaje minimalista y nude”, aconseja la maquilladora profesional y recomienda esperar un poco entre cada capa.

Incluso en un look de maquillaje minimalista, la máscara de pestañas esencial. Getty Images

El maquillaje tiene que ver con el equilibrio. Cuando el ojo hace una declaración, los labios deben estar tranquilos. Francois Nars

Error 3: Manchas de rímel en el párpado

No tiene que ver con las prisas ni con el pulso, las manchas de máscara para pestañas en el párpado superior e inferior es un error frecuente que le ocurre hasta los profesionales.

Solución:

El equipo de IT Cosmetics recomienda un truco sencillo: “Coloque una tarjeta de presentación (una ficha también funcionará) detrás de las pestañas mientras se aplica el rímel. ¡Esto evitará que te manche los párpados y el resto del maquillaje de ojos! ¿Te gusta este truco de maquillaje?”. Comienza con las pestañas superiores y no olvides las inferiores.

Error 4: Resultado artificial

Si el resultado no es lo que esperas, quizá no lo estás haciendo bien. Repasa paso a paso cómo te aplicas la máscara para pestañas. Recuerda, el éxito está en los detalles.

Solución:

Si quieres un resultado natural, sigue las recomendaciones de los expertos de Mary Kay: “Riza las pestañas antes de aplicar el primer o la máscara de pestañas. Coloca el cepillo lo más cerca posible de la base de las pestañas para una cobertura completa. Mueve suavemente el cepillo de un lado a otro mientras levantas las pestañas para cubrir cada una. ¡Nunca bombees el aplicador de la máscara en su tubo! ¡Esto puede secar tu máscara! Además, recuerda reemplazar cualquier máscara después de aproximadamente tres meses de uso para obtener los mejores resultados”.

Las pestañas son el marco de nuestra mirada, y una máscara de pestañas bien aplicada puede resaltarlas y darle vida a nuestro rostro. Sin embargo, cometer errores al usarla puede convertir nuestras pestañas en un desastre grumoso y manchado. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que no te desanimes si no lo logras a la primera.