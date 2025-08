Sofía Vergara revela su secreto de belleza para lucir piel de porcelana a sus 53 años

La actriz y empresaria colombiana, Sofía Vergara, ha confesado que su imagen es una prioridad, por eso cuida minuciosamente cada paso de su rutina de skincare y maquillaje para mantenerse siempre radiante.

A sus 53 años, ha intensificado su compromiso con el cuidado de la piel y el cuerpo, prestando atención a cada detalle como parte esencial de su bienestar y estilo de vida, ¿cuáles son sus secretos mejor guardados?

El secreto de Sofia Vergara para tener piel de porcelana a los 53 años

Sofía es una de las actrices más admiradas por lucir joven y radiante a sus 53 años; sin embargo, la también empresaria colombiana, asegura que evita volverse esclava de las rutinas, pero tras cumplir los 50 años, sí se ha hecho mucho más consciente del cuidado de su piel y cuerpo, para seguir luciendo tan bien como hasta ahora.

“Tomo más proteína, intento comer saludable, cuido la piel, trato de dormir bien y hago más deporte, pero también sigo disfrutando y pasándolo bien”, confesó.

Durante una entrevista con la revista People, compartió el ingrediente secreto de su rutina de skincare, y es un producto fácil de conseguir y tan económico que no tendrás problemas para incluirlo también en tu rutina de belleza.

“Uso aceite de coco todas las noches antes de dormir, el aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada”: reveló Sofía.

La actriz también confesó que para ella es casi imposible salir de casa sin maquillaje, pues su imagen es muy importante y le gusta lucir en todo momento espectacular:

“No salgo sin maquillar a la calle, salvo que sea una emergencia, por los paparazzi. A mi edad sigo con el mismo pelo largo y llevando escote. Me hace sentir sexy, me veo bien así, no me gusta lucir descuidada”.

Beneficios del aceite de coco para la piel

Si al igual que Sofía decides incluir el aceite de coco en tu rutina de belleza, debes saber que es un gran aliado para mantener la piel hidratada, eliminar bacterias causantes del acné o irritaciones y deja un efecto porcelana porque suaviza la piel y mejora su textura.

También es una maravillosa fuente de antioxidantes y vitamina E que combaten el envejecimiento prematuro de la piel; sin embargo, recuerda que siempre es importante acudir con un especialista.