Tendencia 2025: esta variante de corte bob te restará años y lucirás fantástica

El corte bob nunca pasa de moda, y cada año surge una nueva versión que se adapta a las tendencias actuales y a las necesidades de quienes buscan un cambio de look fresco y favorecedor. En 2025, el stacked bob se posiciona como la variante más chic de este clásico corte de cabello. Este estilo no solo promete restarte años, sino que también es ideal para quienes buscan un look moderno, práctico y lleno de movimiento.

¿Qué es el stacked bob?

El stacked bob, o bob apilado, es una versión del corte bob que se caracteriza por tener capas más cortas en la parte trasera y un efecto más alargado hacia el frente. Estas capas crean un volumen natural en la nuca y permiten que el cabello luzca con más textura y dinamismo. La clave de este corte está en su estructura: las capas están perfectamente diseñadas para dar un efecto de “apilamiento” que resalta las facciones del rostro y aporta un toque juvenil.

Cambiar la ubicación de la raya, ya sea al centro o de lado, puede darle un toque distinto a tu peinado. GETTY IMAGES

¿Por qué elegir el stacked bob?

Usa una plancha o rizadora para crear ondas suaves y texturizadas. Aplica un poco de spray texturizador para un acabado desenfadado. GETTY IMAGES

El stacked bob es perfecto para todas las edades y tipos de rostro. Sin embargo, es especialmente favorecedor para quienes tienen caras redondas o cuadradas, ya que el largo frontal ayuda a alargar visualmente el rostro. También es ideal para mujeres que desean un look moderno sin sacrificar practicidad.

En 2025, el stacked bob se posiciona como una de las tendencias más fuertes en cortes de cabello. Celebridades e influencers ya están apostando por este estilo, que combina modernidad y frescura. Además, es un corte que se adapta a cualquier temporada del año, pero su ligereza lo hace especialmente perfecto para primavera y verano.

Si estás pensando en un cambio de look que te haga sentir renovada y lista para conquistar el 2025, el stacked bob es la elección perfecta. Este corte versátil, juvenil y favorecedor te permitirá lucir fantástica en cualquier ocasión. ¡Atrévete a probarlo y dale un giro moderno a tu estilo!