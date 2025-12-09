Tendencias de cortes de pelo para el 2026: 6 looks que se viene para verte elegante y carísima

Las extravagancias y los cambios drásticos quedan atrás, dando paso a un lujo silencioso que se convierte en el favorito del mundo de la belleza, especialmente en los cortes de pelo, que para este 2026, se reinventan con propuestas que priorizan la naturalidad y la adaptabilidad al estilo de vida moderno.

Las texturas que dan movimiento con naturalidad a tu melena, creando looks desenfadados y modernos, se convertirán en tus mejores aliados para hacerte ver elegante y carísima este 2026.

Cortes de pelo elegantes que serán tendencia en 2026 para verte carísima

Estos cortes se perfilan como los favoritos del 2026, opciones versátiles que aportan dinamismo, frescura y una elegancia moderna difícil de ignorar.

Mixie

Este corte híbrido entre mullet y pixie evolucionará hacia una versión más sofisticada, con contornos suaves y una textura pulida que equilibra lo audaz con lo elegante, también estiliza la silueta al alargar visualmente el cuello y afinar las facciones, convirtiéndose en uno de los estilos más favorecedores del año.

Soft Shag

La reinterpretación del shag setentero llega con un enfoque más suave y etéreo: capas altas, puntas desfiladas y un acabado ligero que aporta movimiento y frescura al rostro sin perder carácter.

Es perfecto para quienes quieren textura y un estilo de bajo mantenimiento, con un toque desenfadado pero muy chic.

Butterfly cut

El corte mariposa no solo permanece vigente, sino que se reinventa con capas más definidas que enmarcan el rostro y generan un efecto lifting inmediato, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes desean volumen en la parte superior y movimiento armonioso sin renunciar al largo, una combinación ideal para estilizar al máximo.

Bob francés

Se lleva a la altura de la mandíbula y con un acabado impecablemente pulido, el french bob o bob francés, se perfila como uno de los grandes protagonistas de 2026.

Puede llevarse con flequillo recto o ligeramente abierto para enmarcar el rostro, realzar los rasgos y aportar una sofisticación atemporal que nunca pasa desapercibida.

Estilo boho

Este corte se distingue por sus capas suaves y fluidas, que aportan movimiento, textura y un aire despreocupado, como si el pelo cayera de forma espontánea. Su objetivo es lograr un look fresco, relajado y juvenil, perfecto para quienes aman la estética bohemia sin renunciar a la elegancia.

Long Layered Cut

En 2026, las capas largas comienzan a trabajarse desde la zona media para aportar dimensión sin restar densidad a la melena. El degradado se ejecuta de manera sutil y perfectamente integrada, dejando atrás el desfilado excesivo y apostando por una estética más pulida, uniforme y sofisticada.

Este 2026, ya no se trata de cambios drásticos, sino de cortes que dialogan con tu estilo de vida, elevan tu presencia y te hacen ver elegante, sofisticada y absolutamente carísima.

