Tendencias en cortes de pelo para rizos en 2026: 7 estilos que complementan nuevos colores

Si tienes rizos y estás pensando en un cambio para el próximo año, este es el momento perfecto para inspirarte.

Diciembre 29, 2025 
Karen Luna
Celebrity Sightings In New York City - July 15, 2021

James Devaney/GC Images

Los rizos llevan varias temporadas reclamando su lugar (y por fin) la moda capilar dejó de intentar “domarlos”. En 2026, los cortes para pelo rizado apuestan por el movimiento natural, el volumen bien distribuido y siluetas que se adaptan a nuevos colores más estratégicos. ¡Nada rígido, nada forzado, todo fluye!

Si tienes rizos (u ondas marcadas) y estás pensando en un cambio real, estos son los 7 cortes que marcarán tendencia y que mejor se llevan con las nuevas propuestas de color.

1. Curly shag ligero

El shag sigue evolucionando y, para rizos, se vuelve más liviano. Capas suaves, sin exagerar, que permiten que el rizo se expanda sin frizz. Funciona perfecto con colores dimensionales como castaños claros o rubios cálidos, porque deja que la luz se mueva entre mechones.

2. Bob rizado a la mandíbula

En 2026, el bob rizado se lleva corto pero con intención, a la altura de la mandíbula o apenas más abajo, con puntas definidas. ¡Es ideal para colores sólidos o monocromáticos que buscan un look pulido pero moderno!

3. Corte redondo natural

Este corte celebra el volumen en su máxima expresión, por la forma es más uniforme, sin capas agresivas, y se ve increíble con tonos profundos que resaltan la textura del rizo.

4. Largo con capas invisibles

Para quienes no quieren perder longitud, las capas invisibles serán clave en 2026. No se notan, pero alivian peso y ayudan a que el color (sobre todo los degradados suaves) se vea más integrado.

5. Midi rizado con fleco abierto

El fleco rizado vuelve, pero más relajado, abierto, ligero y fácil de acomodar. Este corte acompaña perfecto colores que iluminan el rostro, ya que el fleco actúa como marco natural.

6. Corte en V suave para rizos

La forma en V regresa de manera discreta. No es marcada, pero sí lo suficiente para dar caída. Es ideal para melenas con coloraciones graduales, porque estiliza sin restar volumen.

7. Rizos cortos con textura

El corto rizado se redefine: más textura, menos rigidez, ya que e adapta muy bien a colores claros o tonos que buscan protagonismo, ya que el corte mantiene la atención en el rostro.

Más que seguir reglas, el corte se adapta al rizo y al color, no al revés. La tendencia es clara, busca la naturalidad, movimiento y un estilo que sea fácil de llevar.

