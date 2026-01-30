Tintes sin amoniaco: 6 colores de pelo que dominarán el 2026.

El 2026 confirma una tendencia clara: cambiar de color ya no se trata solo de impacto visual, sino de elegir fórmulas más conscientes. Los tintes sin amoniaco se posicionan como el nuevo lujo, no solo por ser más suaves, sino porque permiten llevar tonos elegantes, brillantes y fáciles de mantener.

Este año, los colores de pelo se alejan de los extremos y apuestan por matices naturales, luminosos y favorecedores. Tonos que se ven bien con el paso de las semanas y que no exigen retoques constantes. Estos son los seis colores sin amoniaco que marcarán el ritmo durante todo el 2026.

Rubio beige luminoso

El rubio del 2026 es más relajado y menos artificial. El beige luminoso aporta luz sin verse frío ni excesivo, y funciona especialmente bien con tintes sin amoniaco, ya que deja un acabado más suave y natural.

Cómo llevar el balayage rubio con elegancia Getty Images

Castaño miel

Este tono se coloca justo en el punto medio perfecto. El castaño miel suaviza facciones y aporta dimensión al pelo sin oscurecerlo demasiado. Es una opción ideal para quienes buscan un cambio discreto pero visible.

Los tonos castaños que disimulan las canas y tienen un efecto antiedad inmediato Getty Images

Chocolate suave

El chocolate regresa en una versión más ligera y elegante. Este color aporta profundidad y brillo, sin endurecer el rostro. En fórmulas sin amoniaco, el resultado se ve más natural y con mejor movimiento.

Balayage castaños que iluminan y rejuvenecen de forma natural Getty Images

Cobre natural

El cobre sigue fuerte, pero en 2026 se lleva más sutil. Nada de tonos exagerados: el cobre natural suma calidez y personalidad sin dominar todo el look. Con tintes sin amoniaco, el color se integra mejor y se ve más real.

¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo? Getty Images

Rubio oscuro ceniza

Perfecto para quienes quieren aclarar sin irse al extremo. El rubio oscuro ceniza equilibra tonos fríos y evita reflejos indeseados, logrando un acabado elegante y fácil de llevar durante todo el año.

Rubio vainilla lette para rejuvenecer después de los 40 Getty Images

Negro suave

El negro del 2026 deja atrás el efecto rígido. Se impone un negro más natural, con reflejos sutiles que aportan luz y profundidad. En tintes sin amoniaco, el resultado es menos pesado y mucho más favorecedor.

Trajes de baño que debes usar a los 50 para verte elegante. GETTY IMAGES

Los tintes sin amoniaco no buscan transformaciones drásticas, sino colores que acompañen tu ritmo de vida. Tonos que se ven bien, se sienten ligeros y envejecen mejor con el tiempo.

