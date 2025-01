Todo lo que necesitas saber sobre la micropigmentación de cejas

Si no sabes todo lo que implica la micropigmentación de cejas, ¡no te la hagas! Sus resultados son semipermanentes y pueden ayudarte a lucir unas cejas perfectas, definidas y llenas de color. ¿Estás seguro de que conoces todo lo que necesitas sobre este tratamiento?

Quizá estés emocionada por ver los resultados de la micropigmentación, pero es importante que sepas desde cómo se realiza hasta los cuidados posteriores que necesitas, así como los beneficios de unas cejas definidas y sus posibles efectos secundarios.

Por eso, conversamos con Cinthia Holguín, CEO de Brows Couple. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia y nos ayudó a despejar algunas de las dudas más comunes que existen en relación a este procedimiento estético, que se ha vuelto tan popular.

Lo primero es entender las opciones que existen para pigmentar de manera semipermante las cejas: “La micropigmentación y el tatuaje (microblaiding), aunque pueden parecer similares, se distinguen fundamentalmente por la composición de las tintas empleadas. Las tintas utilizadas en micropigmentación están diseñadas para tener una menor permanencia en la piel, lo que permite un resultado más adaptable a los cambios estéticos que el tiempo puede imponer”, aclaró.

En general, la micropigmentación de cejas puede ser compatible con otros tratamientos estéticos Dragana_Gordic / Freepik

¿Y si tengo un trabajo previo?

La posibilidad de realizar micropigmentación sobre un tatuaje previo debe ser evaluada de forma personalizada en una consulta inicial. Durante esta consulta, el especialista analizará la condición de tu piel, el color y la forma del tatuaje existente. Tal como lo comenta Cinthia: “Es posible realizar micropigmentación sobre un antiguo tatuaje en las cejas, siempre y cuando se lleve a cabo una consulta de valoración inicial. Esta evaluación permitirá determinar la idoneidad del cliente para el procedimiento, considerando aspectos como el estado de la piel y la saturación del pigmento residual”.

¿Qué puede salir mal?

“Aunque los efectos secundarios son raros, pueden incluir infecciones, reacciones alérgicas o inflamación en el área tratada. Por ello, seguir las instrucciones del especialista es esencial para minimizar estos riesgos”, comenta la experta. Por eso es importante que lo hagas en un salón especializado, que además de ser cuidadoso en el procedimiento, logre un diseño que se ajuste a las proporciones ideales para tu rostro.

¿Y si sale mal la micropigmentación?

“En caso de no estar satisfecho con el resultado, existen técnicas rápidas y no invasivas para la eliminación del pigmento, tales como la remoción química o la remoción láser”, explica Holguin. Claro, es importante que tengas en cuenta que la corrección de tatuajes de cejas puede requerir varias sesiones y los resultados pueden variar. Por eso, no te pigmentes las cejas si no sabes cuál es la técnica adecuada y qué cuidados post-tratamiento son los adecuados.

Unas cejas bien definidas te hacen ver arreglada y elegante Getty Images

¿Este procedimiento es compatibilidad con otros tratamientos estéticos?

La micropigmentación de cejas puede complementarse con otros tratamientos estéticos para lograr un aspecto más rejuvenecido y armonioso. El tiempo de espera entre tratamientos varía según el tipo de procedimiento y las características individuales de cada paciente. Generalmente, se recomienda esperar al menos dos semanas después de una inyección de bótox y un mes después de un relleno de ácido hialurónico. En el caso de tratamientos faciales invasivos o quimioterapia, es fundamental consultar con un médico para determinar el momento óptimo para realizar la micropigmentación.

¿Se puede corregir el tono?

Es normal que con el tiempo, el color cambie: “Esto se debe a factores como la exposición solar y la absorción cutánea. Por ello, se recomienda realizar retoques cada uno o dos años para mantener la intensidad del color”, explica la experta.