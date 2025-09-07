Uñas cafés, 6 diseños que serán las tendencias más bonitas de otoño 2025

El color café es uno de los tonos más elegantes que nos puede regalar la temporada de otoño. Apostar por él para lograr unas manos elegantes y versátiles es de los mejores aciertos que podemos cometer. Este año, busca reinventarse para lucir de forma creativa y única, dejando de lado su uso convencional como un color liso y sin diseños, así que si estabas buscando inspiración para tu próximo set de uñas, es mejor que guardes estos diseños de uñas cafés que estarán revolucionando el otoño 2025.

Uñas cafés con efecto jelly

El efecto jelly consiste en la aplicación de un gel de color con acabado transparente sobre las uñas. Para lograr que el diseño con efecto jelly resalte, puedes aplicar un poco de cat eye debajo como base y después colocar una capa ligera del café translúcido para lograr un efecto de profundidad, luz y movimiento.

Uñas café con toques de hoja de oro

El efecto dorado combina a la perfección con las diversas tonalidades de café que la paleta otoñal nos pueda ofrecer. Esta decoración conocida como hoja de oro no solo es glamurosa, también deja un acabado artístico muy especial sobre los diseños de uñas, realzando el color y ayudando a que las manos se vean elegantes y sofisticadas.

Uñas cafés con efecto ombré

Este difuminado se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de color para irse perdiendo en dirección a la cutícula de la uña. Apostar por esta técnica sobre color café es un acierto que debes cometer si lo que estás buscando son unas uñas elegantes y un manicure femenino, especialmente si agregas el plus de llevarlo con un toque de efecto perla cromado para agregar brillo.

Tortoise nails

Inspiradas en el caparazón de las tortugas, esta es una de las formas más creativas de llevar las uñas café en un manicure elegante. Este efecto marmoleado mezcla distintas tonalidades cálidas, apostando por un café cobrizo y uno más oscuro para lograr profundidad sobre las uñas. Esta temporada serán las favoritas de muchas, ya que son un diseño muy versátil que, además de ir bien con todo, hará que tus manos luzcan sofisticadas.

Uñas café con efecto cat eye

El 2025 definitivamente estuvo dominado por esta tendencia de uñas y, por lo visto, el cat eye y su acabado magnético seguirán siendo el favorito de muchas en lo que resta del año. Para el otoño 2025, se apega al uso del color café para regalarnos una idea llena de movimiento y brillo. El consejo para llevar las uñas con esta intensidad es apostar por incluir dos capas de color con su respectiva activación de las partículas magnéticas para lograr un acabado similar al del video.

Pink mocha nails

El tono café rosado de estas uñas se convertirá en el color favorito de las girls que apuestan por un diseño chocolatoso natural. Estas uñas combinan feminidad y elegancia por sí solas; sin embargo, llevarlas con un toque de efecto cromo perlado elevará tu manicure a algo altamente sofisticado que sí o sí debes llevar durante esta temporada.

Las uñas cafés llegan este otoño 2025 con propuestas elegantes, llenas de brillo y movimiento, para ayudarnos a apostar por un diseño de uñas innovador y sofisticado. Si la paleta de tonos tierra es tu forma favorita de darle la bienvenida a la temporada de otoño, ya tienes las ideas perfectas para lucirla como siempre, pero con un toque especial.