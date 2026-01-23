Uñas caramelo: 5 diseños inspirados en esta tendencia que impuso Jennifer Lopez

Jennifer López ha sido un gran referente en el mundo de las uñas. De la mano de los increíbles diseños de su nail artista de confianza Tom Bachik, la “Diva del Bronx” ha apostado por propuestas que no solo son creativas y únicas como su personalidad, sino que también resultan alternativas perfectas para aquellas que buscan diseños de uñas elegantes, femeninos y con aire lujoso.

El pasado mes de octubre, la cantante y Bachik crearon la propuesta de uñas caramelo, un estilo de uñas café con efecto tostado que fueron la sensación del otoño. Como buen experto, Tom sabía que estas uñas no solo serían un diseño de uñas más en el arte del manicure, y hoy se han convertido en la gran apuesta para aquellas que están buscando algo refinado y sobrio.

Si aún no sabías qué propuesta llevarle a tu manicurista para tu próximo retoque, inspírate con estos diseños inspirados en las uñas de JLo.

Uñas ojo de gato

El cat eye se ha convertido en el mejor amigo de las girls y es que todas quieren apostar por él en sus diseños de uñas. Apostar por el efecto tostado de las uñas caramelo de JLo con este gel será un total acierto, pues hará que tus manos se vean caras, finas y muy refinadas. La recomendación es llevarlo sobre uñas largas y con forma de almendra Sin embargo, puede verse increíble en uñas cortas también.

Uñas efecto mármol

Si bien es cierto que este efecto ya tiene algunos años que surgió como tendencia, sigue manteniéndose como un clásico que todas las amantes del efecto marmoleado van a elegir cuando quieren algo creativo y diferente. Esta propuesta mezcla diversos tonos de café, chocolate y caramelo para lograr un mix que no solo luce elegante, sino que también refinado.

Uñas avellana con efecto perla

Cualquier diseño de uñas que involucre efectos ya debe ser considerado como un diseño elegante por excelencia. Y es que este acabado tan utilizado y popularizado en las uñas glazed se ha convertido en la herramienta perfecta para resaltar cualquier diseño de uñas, especialmente aquellas con base oscura, como lo son las uñas caramelo.

Uñas almendra con dorado

Para las amantes del minimalismo, pero con un toque de refinamiento, las uñas café con detalles dorados son la alternativa perfecta para lucir un diseño inspirado en el manicure de Jennifer Lopez, pero con un toque único. Aunque este diseño podría adaptarse en uñas cortas, nuestra recomendación es lucirlo sobre uñas de longitud media y con forma almendrada.

Uñas maximalistas

Si lo tuyo es optar por diseños creativos y arriesgados, las uñas maximalistas son una gran alternativa para incluir el color caramelo en ellas. Puedes apostar por mezclar diseños, técnicas y decoraciones, siempre con la intención de lograr unas uñas que griten elegancia. No le tengas miedo a esta propuesta, te juramos que luce increíble y muy refinada.

Sin duda alguna, Jennifer Lopez y su manicurista nos regalaron el tono perfecto para utilizarlo como base en múltiples diseños de uñas elegantes: las uñas caramelo. Si eres fanática de los acabados tostados, no dudes en recurrir a estas propuestas en tendencia inspiradas en la “Diva del Bronx”.