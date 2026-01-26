Uñas con sello de pasarela: los 6 tonos quiet luxury que dominarán 2026

Las uñas quiet luxury se adaptan a las tendencias de 2026, pues se caracterizan por reflejar un estilo de “lujo silencioso”, pues no buscan llamar la atención con brillos o diseños extravagantes en su lugar, apuestan por una estética mucho más refinada y sobria.

Esta tendencia en uñas se llevan en tonos neutros y suaves, combinados con acabados impecables que priorizan uñas bien limadas, cutículas cuidadas y esmaltes uniformes de efecto brillante o ligeramente satinado.

Te podría interesar: Velvet noir: 6 ideas de uñas efecto terciopelo que elevan la elegancia con sutileza

Diseños de uñas inspiradas en la estética quiet luxury que son tendencia en 2026

La clave para conseguir un manicure quiet luxury, está en el color: matices sobrios, elegantes y cuidadosamente seleccionados que transmiten discreción, buen gusto y una belleza sin esfuerzo.

Beige almendra

El beige se caracteriza por tener un acabado suave, cremoso y luminoso, un tono neutro que se convierte en el gran favorito para llevar en uñas almendra para conseguir un look sofisticado y elegante que estiliza las manos sin esfuerzo y eleva cualquier look.

Blanco lechoso

Se trata de un tono mucho más cálido que el blanco clásico, ya que evoca frescura con un aire contemporáneo, ideal para quienes buscan un look discreto, pero extremadamente cuidado con un acabado casi etéreo.

Gris perla

Sutil y moderno, este tono frío con matices nacarados, se ha convertido en uno de los favoritos para transmitir elegancia contemporánea, que luce bien con acabados perlados para un look moderno y sofisticado.

Rosa empolvado

Delicado y femenino, este tono se aleja de los rosas intensos para abrazar una versión mucho más suave y refinada, ideal para crear looks románticos y femeninos sin caer en lo predecible, que además luce sofisticado con cualquier look.

Topo sofisticado

Este tono que está entre el gris claro y el marrón cremoso, se consolida como uno de los tonos más elegantes de la tendencia quiet luxury, pues su versatilidad lo convierte en una propuesta elegante y sobria que da profundidad, sin necesidad de usar un tono oscuro.

Chocolate suave

Los marrones claros y cremosos ganan protagonismo en 2026, y este tono aporta calidez y un aire lujoso, especialmente cuando se lleva con acabados brillantes y formas clásicas para conseguir un look elegante que estiliza de manera natural las manos.

En esencia, las uñas quiet luxury son la traducción del lujo silencioso al manicure: una estética sofisticada y atemporal donde la calidad, la limpieza y los detalles hablan por sí solos, sin necesidad de ostentación.

