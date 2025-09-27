Suscríbete
Uñas cortas: 5 diseños de manicure minimalista que dominarán en otoño e invierno 2025

El manicure minimalista vuelve a demostrar que menos es más y esta temporada, la apuesta está en las uñas cortas.

September 27, 2025 • 
Karen Luna
Si pensabas que las uñas largas eran la única forma de destacar, este otoño e invierno llegan para demostrarnos lo contrario. Las uñas cortas se roban el spotlight porque son prácticas, cómodas y, con el diseño correcto, súper elegantes. Lo mejor es que la tendencia viene en clave minimalista, así que no necesitas recargar tus manos para verte chic.

Aquí te comparto los cinco estilos más lindos que veremos en todas partes durante la temporada.

1. Nude brillante, el básico que nunca falla

Unas uñas nude con acabado glossy son el equivalente a un buen lipstick rojo: clásicas y atemporales. Favorecen a todas y siempre elevan cualquier look. Además, son el comodín perfecto para quienes quieren algo elegante sin tener que pensarlo demasiado.

2. Francesa invertida, pero con actitud

La francesa siempre será un clásico, pero este año se reinventa: la línea se lleva en la base de la uña. Es delicada, moderna y puedes jugar con colores neutros o más arriesgados como negro, burdeos o incluso dorado. Ideal para quienes aman los pequeños detalles.

3. Toques metálicos que iluminan

¿Quieres algo discreto pero con un twist festivo? Prueba con líneas delgadas en dorado o plateado sobre una base natural. Es un detalle sutil, pero suficiente para que tus uñas atrapen la luz (y las miradas).

4. Microdots: menos es más

Si eres fan del minimalismo real, amarás los puntitos diminutos en negro o colores oscuros sobre esmaltes claros. Es divertido, fácil de llevar y tiene ese toque artístico que hace que tus manos se vean diferentes sin ser demasiado obvias.

5. Tonos tierra que abrazan la temporada

Los colores inspirados en la naturaleza como café, terracota y verde oliva serán los favoritos del otoño. Funcionan increíble en uñas cortas porque aportan calidez y se ven sofisticados sin esfuerzo.

Las uñas cortas minimalistas nos recuerdan que la belleza no siempre está en lo recargado, sino en los detalles pequeños que hacen la diferencia.

Karen Luna
