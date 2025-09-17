Uñas cortas estampadas: 7 diseños originales para manos elegantes este otoño

Aunque el otoño está gobernado por las uñas limpias en tonos nude, tierra y burdeos, una nueva tendencia está ganando protagonismo, pues vienen llena de creatividad con colores y texturas que crean uñas estampadas que no pasan desapercibidas.

Inspiradas en la paleta de colores propios de la estación, los diseños de las uñas estampadas apuestan por la creatividad y la sofisticación en cada trazo.

¿Cómo son las uñas estampadas?

Las uñas estampadas se caracterizan por crear diseños que van de los más sutiles a los más atrevidos con diseños geométricos, florales e incluso el animal print, pues la clave del éxito de esta tendencia, radica en personalizar el diseño con la mezcla de colores y brillos metálicos.

Estas son algunas ideas de uñas estampadas, ideales para llevar con elegancia durante el otoño:

Uñas marmoleadas

Este hermoso diseño recuerda a la belleza delicada del mármol, con un toque de brillo muy parecido a la técnica jelly para un acabado pulido y sofisticado que no pasará desapercibido, y que además luce moderno y elegante.

Uñas tartán

El tartán se posiciona como uno de los estampados favoritos del otoño e invierno, y llevarlo en las uñas con los tonos característicos de la temporada no solo garantiza un look en tendencia, sino también un acabado sofisticado y elegante.

Uñas animal print

Uno de los estampados que nunca pasa de moda y que luce moderno al ser combinado con tonos sólidos como el de este diseño, que además se caracteriza por lucir los tonos de temporada de forma sofisticada.

Uñas rayadas

Si prefieres un estilo minimalista, opta por una base blanca glaseada y añade detalles en tonos vibrantes como azul y rojo, colores típicos del otoño que aportan un toque de elegancia y modernidad.

Uñas con patrones geométricos

Las uñas con patrones geométricos se han convertido en una de las apuestas más modernas del nail art, sus diseños elegantes y sofisticados crean diseños minimalistas que lucen increíbles con cualquier look.

Uñas con lunares

También conocida como polka dot nails, esta tendencia se ha convertido en una de las favoritas del 2025, pues varias celebridades como Dua Lipa o Hailey Bieber las han popularizado en redes sociales.

Uñas nude

Si están en busca de un diseño más sobrio y sofisticado, este podría ser el ideal para ti, es un estampado parecido al animal print, pero creado en el mismo tono que la base para crear dinamismo pero sin caer en lo extravagante.

Las uñas estampadas son una declaración de estilo, pues a través de la creatividad y tu estilo personal, se pueden crear diseños únicos, elegantes y sofisticados.

