Uñas de encaje: 5 diseños de uñas elegantes que puedes hacer con esta tendencia

Este 2026 muchas tendencias de uñas estarán dominando las mesas de las manicuristas; una de ellas son las uñas de encaje, las cuales apuestan por lograr que nuestras manos luzcan elegantes con detalles finos y trazos únicos que dotan a cualquier diseño de mucho refinamiento.

Las uñas de encaje son una propuesta artística en la que las manicuristas logran recrear la textura y apariencia de este fino textil. La propuesta se ha ido popularizando desde los primeros días del año; sin embargo, gracias a diversas celebridades o nail artists famosas, es que esta técnica logró posicionarse como una de las favoritas: un manicure sensual, refinado y sumamente femenino, especialmente con San Valentín a la vuelta de la esquina.

Si estabas buscando el pretexto perfecto para cambiar tu set actual, revisa estas propuestas de diseños de uñas elegantes que no solo serán un gran aliado para resaltar y destacar tus manos, sino que también te ayudarán a lucir increíble en fechas importantes como el 14 de febrero.

Uñas cuadradas

La forma cuadrada no solo es una de las más formales, sino también el lienzo perfecto para apostar por unas uñas estilo encaje. Esta propuesta apuesta por recrear la textura de este bonito textil en su formato de relieve, por lo que, además de la base en gel painting de fondo, apuesta por realizar trazos más marcados sobre los cuales se deposita un poco de acrílico transparente para dar ese efecto de realce.

Uñas rosas

No podemos hablar del efecto encaje sin incluirlo por lo menos en un diseño de uñas de San Valentín. Esta, además de romántica, resulta sumamente femenina y elegante, pues no apuesta por incluir sobre todas las uñas la técnica del encaje, sino que combina el diseño frame, las uñas con lunares y, en el centro, el detalle de un corazón con textura de encaje que hace que las uñas luzcan delicadas.

Uñas smoke

Como su nombre lo indica, este diseño de uñas apuesta por recrear una textura de humo sobre las uñas, por lo que su base parte de un color negro translúcido, el cual puede lograr así con algún gel vitral o efecto jelly.

Estas uñas llevan sobre su base transparente trazos de flores, hojas y curvas en un pigmento negro para lograr la apariencia de encaje. Si bien esta propuesta resulta sumamente elegante, también es un gran aliado cuando queremos un diseño de uñas sexy.

Uñas francesas

El efecto encaje luce increíble sobre el manicure francés. Mucho hemos hablado sobre la capacidad de este diseño de reinventarse y adaptarse a las diferentes propuestas que las tendencias de uñas van sacando conforme pasa el tiempo. Para las uñas de encaje no hay excepción, y es por eso que apuestan por llevarse en una forma de uña almendra con la forma del francés en trazos similares a la textura de este elegante tejido.

Uñas coquette

La tendencia coquete seguirá dominando este año y un factor que la vuelve aún más especial es la inclusión de la técnica de encaje. Aunque es posible realizar esta textura a mano alzada con ayuda de un pincel fino y gel painting, existe una versión mucho más rápida pero igual de hermosa para llevar el diseño de encaje. Se trata de foil, un material de uñas similar a una plantilla que se adhiere a estas con ayuda de una resina especial y que se convertirá en un gran aliado para lograr un diseño de encaje.

Esta propuesta lleva moños y perlas para respetar la esencia de la decoración coquette, logrando unas uñas muy elegantes y femeninas.

Uñas rojas

Otra propuesta para San Valentín son las uñas rojas, un color clásico de la temporada que puede adaptarse a la perfección al estilo de encaje para llevarse con elegancia. Esta alternativa busca agregar un diseño de corazón para trazar sobre él la típica orilla blanca del encaje. Esta propuesta no solo es preciosa, sino que también es una forma refinada de sumarse a la tendencia sin recurrir a un diseño demasiado elaborado o extravagante.

Ahora que ya conoces las uñas de encaje, tienes cinco diseños de uñas como propuesta para lucir en cualquier ámbito que lo necesites, especialmente para los días de San Valentín, que para muchas no solo termina el 14 de febrero.