Uñas de gel: 5 diseños de uñas creativos y originales para celebrar San Valentín

San Valentín ya se respira en el aire y no puedes negar que, como nosotras, estás buscando inspiración para realizarte tu manicure con temática romántica. Es por esta razón que nos dimos a la tarea de reunir los diseños de uñas de gel más creativos y originales que salen un poco del típico uso de la forma de corazón y la paleta en tonos rosas a la que siempre recurrimos. Si estabas buscando propuestas para llevar en esta fecha donde el amor es el protagonista, échale un vistazo a estas ideas.

Uñas milky con corazones

Las uñas lechosas son por excelencia sinónimo de elegancia y refinamiento. A pesar de que el blanco también es uno de los colores básicos o tradicionales de la temporada, nada como apostar por él en una textura diferente y con un acabado minimalista. Si lo tuyo son los diseños discretos, no dudes en apostar por esta idea de uñas milky con pequeños corazones rojos.

Uñas cat eye

El cat eye sigue revolucionando el mundo de las uñas y este 14 de febrero no será la excepción para llevarlo de forma creativa y única. Esta propuesta parte de realizar corazones con efecto ojo de gato al centro de cada uña, sobre una base del mismo color y textura activada con el imán para lograr un efecto tridimensional con mucho movimiento que no solo es creativo, sino que hará que tus manos luzcan impecables.

Uñas almendra con paleta de corazón

Si estabas buscando una alternativa divertida para llevar unas uñas de San Valentín este 14 de febrero, esta propuesta se convertirá en una de tus opciones. Sobre unas uñas almendra con una base rosa pastel, vas a pedirle a tu manicurista que dibuje pequeños corazones y rayitas blancas con el objetivo de recrear la emblemática paleta de corazón que todos amamos y regalamos en estas fechas.

Uñas largas con besos velvet

Para aquellas que buscan propuestas arriesgadas y diferentes, el efecto Velvet se convierte en un gran aliado para la creatividad en esta época del amor. Estas uñas consisten en dibujar pequeños besos sobre cada uña y resaltarlos con este efecto terciopelo, el cual puede lograrse mediante la aplicación directa de polvo de acrílico transparente antes de curar el trazo en lámpara.

Uñas con corazones reflectivos

Si estabas buscando una opción que se salga un poco de la típica paleta de rojo, rosa y blanco, existe esta propuesta que hace del efecto reflectivo con la textura jelly los verdaderos protagonistas para lograr unas uñas románticas, femeninas y diferentes sobre una base en color negro.

Definitivamente, las uñas de gel pueden ofrecernos infinidad de propuestas e ideas para lucir unas uñas impecables y encantadoras durante la fecha más romántica del año. Ya no busques inspiración para tu próximo set, pues estos diseños de uñas creativos y originales se convertirán en la mejor alternativa para festejar San Valentín.