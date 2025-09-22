Suscríbete
Uñas de gel: 5 diseños sobrios y sofisticados para Halloween sin decoración exagerada

Despídete de los diseños elaborados y apuesta por estas ideas con las que también llevarás toda la esencia de la temporada pero de forma discreta.

September 21, 2025 • 
Lily Carmona
Uñas de gel 5 diseños sobrios y sofisticados para Halloween sin decoración exagerada.png

Las uñas para Halloween pueden lucirse desde una forma minimalista y estas opciones lo demuestran.

Halloween está más cerca de nosotras de lo que pensamos, y muchas ya estamos pensando en disfraces, dulces y decoraciones para ponernos en sintonía con la que, para algunas, es una de las mejores fechas del año. Por supuesto que el mundo de las uñas está más que listo para celebrar esta festividad, ofreciéndonos infinidad de opciones para lucir unas uñas de gel muy tenebrosas.

Sin embargo, no siempre tiene que traducirse en decoraciones llamativas, brillos excesivos o figuras temáticas, pues hay opciones que nos permiten sumarnos a la celebración desde una estética minimalista y sofisticada.

Este año, la tendencia apunta hacia diseños de uñas en tonos oscuros, acabados traslúcidos y siluetas alargadas que evocan lo gótico, misterioso y tenebroso, pero siempre con un aire refinado.

Vampy nails

Estas uñas están inspiradas en la estética del vampirismo, y no solo son elegantes y muy femeninas, son perfectas para transmitir esa aura misteriosa, sensual y tenebrosa que la celebración del Halloween amerita. Partiendo del uso de colores base como el rojo y el negro, estas uñas aportan dramatismo sin necesidad de recurrir a dibujos o trazos de nail art. Consisten en aplicar el color negro como base, sobre el cual una capa delgada de gel cat eye se activa con sus imanes para darle ese movimiento tan especial. Posteriormente, se aplica un color rojo sangre en textura jelly para dar como resultado un manicure poderoso.

Uñas negras smoke

Inspiradas en el efecto ahumado, estas uñas juegan con la base natural de las uñas y las mil y una posibilidades de lograr con un esmalte color negro ese efecto de humo flotando sobre su superficie. El objetivo de este diseño es degradar el color para lograr una apariencia misteriosa y elegante.

Uñas nude XL

Las uñas extralargas son una de las tendencias del año, así que son la compañía ideal para acompañar la temporada de Halloween, y es que su longitud da un aire dark que nos recuerda a las largas uñas de las brujas o los vampiros. Por esta razón es que esta idea apuesta por lucirla en tono nude, pero no cualquier nude, sino uno que se asemeje lo más posible al color natural de las uñas. El objetivo es alargar visualmente los dedos para dar una apariencia tenebrosa pero sin recurrir a ningún color base o decoración.

Uñas negras cristal

El efecto traslúcido en color negro crea un acabado moderno y minimalista. Este estilo, conocido como “crystal nails”, combina la estética de lo etéreo con lo gótico, logrando un balance perfecto entre misterio y sofisticación. Este color es perfecto para aquellas que quieren un toque de color, pero sin saturación.

Diseño de uñas Nosferatu

El 2024 trajo una vez más a la conversación al icónico vampiro con la película de Robert Eggers. Este 2025, sin duda alguna, la inspiración para uñas Halloween será esta criatura, creando un diseño de uñas largas en color hueso con toques rojos que simulan gotas de sangre. Estas uñas son altamente dramáticas, pero al mismo tiempo mantienen una estética refinada gracias a la paleta de colores.

Los diseños de uñas de gel para Halloween pueden llegar a ser elegantes, sobrios y sofisticados sin la necesidad de recurrir a decoraciones excesivas. Ya sea que optes por las versiones más delicadas como las traslúcidas o te atrevas por la más arriesgada que remite a las uñas del vampiro Nosferatu, lo importante es sumarse a la celebración de esta temporada. Ahora ya no tienes pretextos para no llevar la esencia de la fecha hasta en las manos; si no eres fanática de los diseños completamente temáticos, recurrir a estas alternativas es la mejor opción.

Lily Carmona
