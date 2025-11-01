Uñas de invierno: 8 tonos fríos que elevan tu estilo con sofisticación y elegancia

Mientras que buscamos la ropa más cálida y abrigadora para el invierno, en cuanto a las uñas podemos darnos el lujo de llevar los tonos más fríos de la temporada para estar en tendencia y lucir manos sofisticadas y elegantes.

Las uñas se convertirán en el accesorio ideal para levantar cualquier look invernal, con tonos que evocan la belleza de los glaciares, la nieve y los paisajes escarchados, perfectos para un look pulido y refinado.

Te podría interesar: Uñas rose gold: 6 formas de llevar el manicure más bonito y elegante para el invierno

Tonos fríos perfectos para las uñas de invierno más elegantes

Estos colores con sus matices fríos te permitirán llevar la belleza del invierno en tus manos con elegancia y sofisticación, que combinarán con looks que van de lo causal a lo glamuroso y sofisticado.

Malva

Este tono nace de la fusión perfecta entre el lila y el gris, dando como resultado un color suave con matices fríos que transmite romanticismo y modernidad, es la elección ideal para quienes desean un manicure refinado, elegante y con un toque de delicadeza contemporánea.

Verde pino

Es un tono profundo y lleno de elegancia que evoca la belleza de los paisajes invernales, con un aire de lujo discreto que combina a la perfección con tonos neutros o camel, pero sobre todo, con las prendas de punto.

Vino borgoña

A diferencia de la calidez de los tonos burdeos, el rojo vino se trata de un tono mucho más profundo y matizado que combina con cualquier tono de piel y con los looks más sofisticados de la temporada.

Metalizado o cromados

Estas son uno de los diseños más elegantes y vanguardistas de la temporada, su acabado espejo y su brillo pulido crea un efecto futurista que eleva cualquier look, desde los más minimalista hasta los más sofisticados y elegantes.

Grises perlados

Los tonos grises tienen matices fríos que evocan la belleza del hielo en las montañas, su acabado perlado le ofrece a las uñas un toque de brillo natural y elegante que combina con todos los look y realza la belleza de las manos.

Blancos escarchados

Si buscas un estilo nórdico, estas uñas te van a fascinar, los tonos blancos son perfectos para la temporada invernal y con su acabado escarchado evoca la belleza de los paisajes nevados más hermosos.

Azul navy

Este es uno de los tonos más vanguardistas y llamativos de la temporada, su profundidad recuerda a las noches frías y se puede llevar en diferentes tendencias para lograr un look pulcro o futurista.

Uñas naturales con glitter

Las uñas naturales nunca pasarán de moda, tendencia tras tendencia se reinventan con la temporada y para el invierno se llevan con un ligero brillo que recuerda a la belleza de la nieve y la frías hadas de la temporada.

Desde los matices metálicos hasta los neutros glaciares, las uñas se convierten en el complemento perfecto para un look invernal pulido y refinado.

