Uñas rose gold: 6 formas de llevar el manicure más bonito y elegante para el invierno

El rose gold se posiciona como una de las tendencias más elegantes del invierno, perfecto para lucir unas manos femeninas y sofisticadas con un toque de brillo y glamour, ideal para acompañar la temporada navideña.

Este hermoso color que combina la belleza del color rosa con los matices cálidos del color dorado, se adapta a cualquier estilo para acompañar los looks más casuales o elevar tus looks sofisticados.

¿Cómo llevar las uñas rose gold?

Este tono inspirado en la belleza del oro rosado, pertenece también a la tendencia del lujo silencioso, pues es capaz de transmitir calidez y brillo en los meses más fríos del año, ya sea en diseños brillantes o más minimalistas.

Checa estas propuestas que te podrían servir de inspiración para conseguir un look elegante y sofisticado, que además estiliza y embellece las manos.

Clásico metálico

Si te gusta el efecto espejo, este es el diseño ideal para ti, su acabado capta la luz de una forma espectacular y elegante que combina con cualquier outfit, desde los más casuales a los más elegantes.

Rose gold ombre

Si te gusta su tonalidad dorada, pero buscas un diseño mucho más discreto que combine con los tonos nude, este efecto te va a fascinar con sus delicados destellos dorados que alarga visualmente las manos.

Francesa con toque rosado

Las uñas francesas se han convertido en un clásico que no deja de reinventarse porque se adapta con elegancia y naturalidad a todos los colores y texturas, el tono rose gold, su toque dorado le aporta un aire moderno y sofisticado que eleva instantáneamente cualquier look.

Con destellos suaves

Sobre una base rosada, puedes agregar una capa de brillo con un toque dorado para crear un hermoso efecto luminoso, que no llega a ser exagerado para mantener la elegancia, mientras se aporta un aire festivo al manicure.

Diseños minimalistas

Si prefieres algo más llamativo y creativo, puedes llevar una base suave de rose gold y agregar algunos diseños en tonos metalizados como el dorado para crear un contraste aún más favorecedor y elegante, sin llegar a la exageración.

Textura perlada o satinada

Las versiones con acabado perlado son tendencia esta temporada, ya que dan un efecto aterciopelado que combina a la perfección con la luz suave del invierno y se ve especialmente elegante sin importar el largo de las uñas.

El rose gold no solo embellece las manos, también transmite calidez y sofisticación en los meses más fríos.

