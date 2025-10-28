Suscríbete
6 Tendencias de uñas coreanas para lucir manos elegantes y estilizadas en invierno

Las uñas coreanas, conocidas por su estética pulida, minimalista y femenina, marcan el ritmo de las tendencias de belleza más sofisticadas para el invierno.

October 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tendencias de uñas coreanas para el invierno

El invierno ya se siente, y las tendencias también comienzan a cambiar hacia la nueva temporada invernal, que además de estar marcada por los tonos fríos y elegantes, las uñas coreanas se están perfilando como una de las opciones más buscadas para lucir manos estilizadas y sofisticadas.

Las uñas coreanas, que se caracterizan por sus acabados pulidos y minimalistas con bases limpias y brillantes, logran crear diseños modernos pero llenos de elegancia que combinan perfectamente con la temporada invernal.

Esta temporada invernal se imponen los diseños que estilizan las manos y aportan un aire delicado, ideal para los meses fríos, sobre todo en los tonos de la temporada para que tus uñas luzcan fantásticas.

Uñas glaseadas

Se caracterizan por su bases en tonos nude, pero con un hermoso acabado glaseado, ligeramente perlado que da una elegancia que le da a la manos una apariencia más cuidada y juvenil.

Blush nails

Esta ha sido una de las tendencias más populares de todo el 2025, se caracteriza por que las uñas parecen tener un ligero rubor al centro que las hace lucir elegantes y muy femeninas, que además combinan con todo.

Cat eye

El cat eye, con sus esmaltes con partículas magnéticas, son ideales para esta temporada invernal, pues al brillar con el movimiento de las manos y las luces, pueden evocar la belleza de las auroras boreales.

Uñas ombré

Los degradados suaves en tonos fríos también pueden dar la sensación de nieve o escarcha sobre las uñas, un hermoso efecto óptico que estiliza las manos con una gran elegancia natural.

Jelly nails

Las uñas con efecto jelly o gelatina regresan en versiones transparentes y tonos suaves, como azul hielo, lavanda o gris perla. Su acabado translúcido crea un efecto limpio y ligero que alarga visualmente los dedos.

Uñas con detalles minimalistas

Estas uñas se caracterizan por sus bases lisas y pulidas, pero con pequeños detalles minimalistas en tonos dorados o plateados e incluso perlas y otros elementos que les dan un toque de glamour a las uñas.

La clave de las uñas coreanas este invierno está en los detalles: bases limpias, acabados brillantes y una estética cuidada que resalta la elegancia sin exageraciones, perfectas para quienes buscan un look sofisticado.

