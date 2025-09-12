Uñas elegantes y sofisticadas: así es el manicure “baby rose” de Margot Robbie ideal para mujeres de cualquier edad

Margot Robbie no se cansa de marcar tendencia y lucir siempre a la moda, ¡y lo amamos! El día de ayer, durante la premiere en Londres de su próxima película “A Big Bold Beautiful”, obra del director surcoreano Kogonada, que tiene previsto su estreno el próximo 18 de septiembre, Robbie sorprendió al mundo (y lo dejó con la boca abierta también) por el arriesgado y sensual atuendo que eligió para desfilar por la alfombra roja. Sin embargo, su vestido de transparencias y bordado de diamantes no fue lo único que llamó la atención de su look; sus uñas también destacaron.

Margot apostó por un diseño sumamente natural para hacer juego con su vestido: el manicure “baby rose”. ¿Cómo que aún no lo conoces? Quédate y descubre por qué debe ser el próximo diseño que elijas en tu visita al salón.

¿Qué es el manicure “baby rose”?

En el mundo de las uñas existen infinidad de tendencias, colores, texturas y diseños que muchas veces pueden confundirse entre sí por su similitud. Sin embargo, cada una de ellas tiene un toque distintivo que las hace especiales. En un momento en el que el “clean look” y lo natural es la apuesta, surgen ideas como este manicure, el cual consiste en lograr que las uñas se vean muy naturales.

Margot Robbie en la premiere de “A Big Bold Beautiful Journey” en Londres. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

El toque de color del “baby rose” es la mezcla de rosados perfecta, pues no es un rosa claro o pastel, tampoco es translúcido y mucho menos completamente lechoso; es una combinación de todas estas texturas y apariencias juntas. Si pudiéramos describirlo, diríamos que es un rosa empolvado, similar al rosita de los jabones de tocador o al color de una goma de mascar.

¿Por qué favorece a cualquier edad?

Al ser un tono de la familia de los nudes, una de las ventajas que ofrece es la versatilidad. En manos jóvenes aporta un aire fresco, mientras que en pieles maduras ayuda a suavizar y unificar las manos. Su objetivo es apostar por una apariencia limpia y pulida, así que es como si no llevaras nada encima, así que logra adaptar la piel para disimular la presencia de marcas o manchas; es un color que puede ayudar a iluminar la piel y es tu aliado perfecto para lucirlo en la oficina o en un entorno elegante o más formal.

Cómo llevar el “baby rose” en tu manicure

Apegado a su estética “natural”, este manicure suele ir sobre uñas cortas o medianas para lograr proyectar esa imagen de uñas limpias y saludables, principalmente en uñas con forma cuadrada o almendra si se elige apostar por una longitud mediana. Realizarlas en casa es posible; bastará con recurrir a un esmalte convencional que tenga un toque muy sutil de color, ojo, sin ser translúcido. Para darle un toque más sofisticado, se recomienda llevarlo con un acabado glossy para que las uñas luzcan hidratadas.

El manicure “baby rose” que lució Margot Robbie es la inspiración perfecta para quienes buscan un estilo discreto, elegante y atemporal. Si lo tuyo son los tonos que resalten la feminidad mientras se adaptan a cualquier ocasión, estas uñas se convertirán en tus favoritas.