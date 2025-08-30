Suscríbete
Uñas Jelly: 7 formas de llevar la tendencia más bonita para el otoño 2025

Con su efecto translúcido y brillante que recuerda a la gelatina, las uñas jelly se han convertido en uno de los nail arts más buscados para este otoño.

August 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cómo llevar las uñas jelly en el otoño

Getty Images

Con la llegada del otoño, nuevas tendencias se asoman en el horizonte, y en el campo de las nail arts, las jelly nails o uñas jelly son la tendencia que te invita a llevar looks mucho más atrevidos y divertidos.

A diferencias de los tonos otoñales que son mucho más oscuros o nude con un terminado mate, el efecto jelly les aporta un hermoso acabado translúcido que parece gelatina.

¿Qué son las Jelly nails o uñas jelly?

Esta tendencia que se popularizó en las redes sociales como Instagram o TikTok, se caracteriza por su acabado translúcido y brillante, muy parecido al de las gelatinas o los caramelos.

El resultado es un look con brillo muy divertido, pero que con los tonos correctos, puedes conseguir un manicure muy elegante.

¿Cómo llevar las uñas jelly en el otoño?

El efecto jelly es demasiado versátil, lo que quiere decir que se puede llevar en cualquier tono, y para el otoño, te compartimos algunas ideas para adaptar esta tendencia a los tonos otoñales.

Uñas naranja de temporada

El naranja es uno de los tonos favoritos del otoño, y con efecto jelly obtienes un lindo acabado como el de la gelatina de naranja.

Tonos nude con efecto 3D

Los tonos nude nunca pasan de moda, y este diseño con efectos 3D da como resultado un efecto moderno y minimalista que sí se ve elegante.

Azul intenso

Se trata de uno de los estilos más audaces de la temporada, pero mantiene un aire de sofisticación, aportando un brillo especial que favorece a todos los tonos de piel.

Verde oliva

Si lo que deseas es un estilo elegante, este diseño es perfecto para ti; además, puedes añadir un toque metalizado en algunas uñas para resaltar aún más el acabado sofisticado.

Jelly nails en pink mocha

El pink mocha es uno de los tonos favoritos del otoño, artistas como Selena Gomez ya lo han demostrado, y con un sutil brillo como el del Jelly, te da un toque más femenino.

Jelly nails de colores

Si aún no te decides por un color en particular, puedes elegir este diseño colorido que además de divertido, logra verse sofisticado.

Uñas jelly rojas

Los tonos burdeos son los favoritos del otoño, pero el efecto jelly es el pretexto ideal para regresar a esos tonos cereza que tanto nos gustan, y aún así estar en la tendencia otoñal.

Las uñas jelly no sólo se consolidan como una de las tendencias favoritas del otoño, también aportan en equilibrio perfecto entre la modernidad, la dulzura y la elegancia.

uñas
Melisa Velázquez
