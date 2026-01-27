Uñas naturales: 5 diseños de uñas inspirados en el elegante manicure de Natalie Portman en Sundance

El Festival de Cine de Sundance dio inicio e infinidad de celebridades se reunieron en él; sin embargo, una de las que más destacó, no solo por su belleza, sino también por su talento, fue Natalie Portman, quien desfiló por la alfombra roja con un look sobrio y elegante que confirmó que las tendencias de belleza de este año apuestan por la naturalidad, Y eso involucra hasta el mundo de las uñas.

La actriz destacó por llegar al evento con un manicure discreto que reforzó su imagen sofisticada y femenina, apostando por unas uñas naturales que ya se convirtieron en la inspiración perfecta para muchas de nosotras replicar en nuestra próxima visita al manicurista. Si lo tuyo son los sets minimalistas, no pierdas de vista estos cinco diseños de uñas inspirados en el elegante manicure de Natalie Portman que llevó a Sundance.

Uñas princesa

El nombre de esta tendencia de uñas viene de una de las princesas más populares de la realeza actual: Kate Middleton. Estas uñas se caracterizan por replicar el color, textura y forma de las uñas naturales, logrando un acabado sumamente discreto, pero que hace que las manos se vean arregladas.

Para lograrlo, las manicuristas suelen recurrir al uso de geles con tonos nude, rosados, beige suaves o incluso únicamente capas de brillo, pues el objetivo es lograr una manicure delicada. Este diseño es perfecto para aquellas que buscan algo versátil que combine con absolutamente todo y al mismo tiempo aman los diseños discretos.

Uñas de jabón

También conocidas como “soap nails”, se han convertido en una de las tendencias más usadas en redes sociales. Se caracterizan por apostar por una apariencia lisa y un color rosado translúcido que se asemeja al de las barras de jabón (de ahí su nombre), apostando por un acabado brillante.

Este diseño suele lograrse con la técnica de rubber, pues este material contiene un toque de color que no satura la superficie de la uña, pero sí le da un toque de color, logrando una apariencia sumamente natural y moderna.

Uñas coreanas

El K-beauty de Corea del Sur no solo ha llegado para inspirarnos en el mundo del maquillaje, sino también en el de las uñas. A pesar de que las uñas de inspiración asiática, incluidas las coreanas, suelen apostar por estilos llamativos que incluyen formas en tercera dimensión, glitter o efectos, existe una propuesta de uñas coreanas que buscan lograr un acabado delicado y natural.

Estas pueden también incluir decoraciones como brillos o texturas jelly; sin embargo, buscan incluir los de forma discreta, para que se unan en un diseño femenino, pero no comprometan el acabado delicado que suele caracterizar a sus diseños.

Uñas milky rosadas

El acabado lechoso en su tradicional versión blanca es uno de los colores más elegantes dentro del mundo de las uñas. Sin embargo, su versión en color rosa no se queda atrás, y se ha convertido en un gran aliado para lograr un acabado natural, fresco y sumamente femenino sobre las uñas.

Si eres de aquellas que buscan agregar un toque de textura sobre sus uñas para que estas no se vean únicamente con una capa de brillo, este color se convertirá en el gran aliado que estabas buscando. Al igual que su versión clásica, las strawberry milk son las uñas perfectas para aquellas que aman el minimalismo.

Uñas de gel translúcido

Por el contrario, si eres del team de Natalie y sueles apostar únicamente por querer que tus uñas luzcan con acabado glossy, esta propuesta está diseñada para ti. Para lograr estas uñas no se necesita nada más que una buena preparación y el mejor top que tenga tu manicurista; este puede ser con acabado de diamante para darle un brillo más notorio a tus uñas, o uno sencillo solamente para cubrir y protegerlas mientras haces que luzcan arregladas.

Si tú, como Natalie Portman, eres amante de las uñas naturales, estos cinco diseños de uñas minimalistas inspirados en el elegante manicure que llevó en Sundance se convertirán en el aliado que necesitas para lograr unas uñas de encanto a donde quiera que vayas.