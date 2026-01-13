Suscríbete
Uñas ojo de gato: 5 maneras de llevar esta tenencia de manicure sin perder el estilo

El efecto magnético, con brillo profundo y movimiento, tiene algo hipnótico que eleva cualquier look.

Enero 13, 2026 • 
Karen Luna
Las uñas ojo de gato llevan algunos meses siendo la sensación en Instagram y TikTok, pero lejos de verse exageradas, hoy se reinventan con acabados más finos y elegantes. Su efecto magnético, crea ese equilibrio perfecto entre lo divertido con lo casual, un combo infalible que se adapta a cualquier estilo.

La clave está en cómo llevar esta tendencia de manicure sin perder sin que se vea recargada, por eso aquí te comparto cinco formas de lucirlas con mucha clase.

1. Uñas ojo de gato en tonos neutros

Si es tu primer acercamiento a esta tendencia, los colores neutros son la mejor opción. Beige, nude, café claro o gris suave permiten que el efecto magnético se note de forma sutil. Este estilo se ve limpio, elegante y combina con cualquier look, ideal para la oficina o para quienes prefieren un manicure discreto pero moderno.

2. Acabado oscuro con brillo elegante

Las uñas ojo de gato en tonos oscuros como negro, vino o verde profundo son un clásico que nunca falla. El brillo se concentra en una sola línea o punto, creando un efecto sofisticado y misterioso.

3. Versión minimalista con una sola uña

¡Menos es más, esta versión lo confirma! Llevar el efecto ojo de gato solo en una uña y el resto en esmalte liso es una forma elegante de sumarte a la tendencia. Así mantienes un look equilibrado, moderno y fácil de llevar incluso en el día a día.

4. Uñas cortas con efecto ojo de gato

Contrario a lo que muchas piensan, esta tendencia no es exclusiva de uñas largas, en su versión corta se ve pulida y actual, siempre que el diseño sea limpio o el color esté bien elegido. Lo que debes de saber, es que los tonos medios u oscuros funcionan mejor para resaltar el efecto sin saturar.

5. Diseño suave con líneas diagonales

En lugar de la clásica línea recta, el ojo de gato con efecto diagonal o difuminado aporta un toque artístico y moderno. Este diseño estiliza visualmente la uña, mientras se ve mucho más delicado, lo que lo hace ideal si buscas algo diferente pero con un acabado refinado.

Las uñas ojo de gato pueden ser tan elegantes como tú quieras, siempre que apuestes por colores adecuados y diseños equilibrados. Esta tendencia demuestra que el brillo bien trabajado no solo está permitido, sino que puede convertirse en el detalle más chic de tu manicure.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
