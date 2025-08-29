Uñas Old Money: 8 diseños sofisticados para un look elegante y rejuvenecedor este otoño

En 2025, las uñas old money se consolidaron como una de las tendencias más demandadas en los salones de belleza, gracias a su acabado elegante que fusiona diseños clásicos y atemporales con un minimalismo refinado y un aire de lujo moderno.

Algunas de las tendencias del momento forman parte del old money, siempre y cuando se realicen con tonos neutros que aportan elegancia, y al mismo tiempo rejuvenecen visualmente las manos.

¿Qué son las uñas old money y por qué rejuvenecen las manos?

El old money se caracteriza por su elegancia discreta que se aleja de los excesos y tonos estridentes, en su lugar, se eligen diseños minimalistas en tonos neutros, acabados pulidos y formas clásicas que transmiten elegancia.

Los tonos nude como el beige, rosa pálido, marfil o el blanco cremoso, son los protagonistas de esta tendencia que aporta luminosidad a las manos, mientras disimula líneas de expresión para una apariencia juvenil y sofisticada.

Ideas de uñas old money

Las uñas old money también se caracterizan por su diseño en uñas cortas, pero muy versátiles en sus diseños.

Acabado metálico

Las uñas cromadas han sido una obsesión tendencia tras tendencia, pues aportan elegancia sin caer en los exagerado. Los tonos como el plateado, dorado o bronce, son una apuesta segura para cualquier ocasión, que además combina con todo.

Uñas jabón

Las uñas jabón se caracterizan porque combinan las transparencias con un acabado glossy, que da como resultado un manicure limpio y sofisticado.

Rojo burdeos

El rojo siempre será un clásico de toda la vida, que además aporta elegancia a las manos y ayuda a resaltar cualquier tono de piel. Para el otoño, los tonos burdeos son los favoritos.

Baby boomer

Es un lindo degradado que combina una base natural con blanco para conseguir un difuminado elegante y versátil.

Jelly nails en tonos neutros

Esta tendencia de uñas que tiene un acabado brillante como el de la gelatina, también entras dentro del old money si la llevas en tonos como el rosa claro, nude o blanco.

Micro frenchies

Es la versión minimalista de las clásicas uñas francesas, que se caracteriza por que la punta de color es ultrafina.

Milky white

El blanco lechoso sigue siendo una apuesta segura, que se convierte en un look pulido y elegante, que puedes llevar solo o agregar algunas piedras para darle un toque glam.

Uñas translúcidas

Temporada tras temporada, las uñas semi transparentes siguen siendo tendencia y una opción ideal para crear un efecto old money elegante.

Las uñas old money no solo son un gesto de buen gusto y elegancia atemporal, es un secreto de belleza que todas deberíamos de saber para aportar belleza a nuestras manos.

