Uñas salmón: 6 estilos para lucir el color favorito de las celebridades esta temporada

Celebridades como Scarlett Johansson, Selena Gomez o Margot Robbie, han hecho del color salmón el tono favorito para la temporada otoñal, gracias a su acabado minimalista y atemporal que aporta frescura, mientras rejuvenece las manos.

El color salmón se ha convertido en uno de los tonos favoritos gracias a su versatilidad, pues combina lo mejor de dos mundos: forma parte de los tonos nude porque combina con cualquier look, pero al mismo tiempo es un tono que aporta calidez que ilumina y favorece a cualquier tono de piel.

Ideas para lucir las uñas salmón, el color favorito de las celebridades

El color salmón se ha caracterizado por su gran versatilidad, pues se puede llevar en diferentes largos y estilos de uñas, así como aplicarse a las diferentes tendencias que están de moda en el mundo del nail art.

Estas son algunas ideas de cómo puedes lucir tus uñas salmón con elegancia:

Uñas salmón cortas

Si quieres un look clásico y atemporal, las uñas cortas en tono salmón son la elección perfecta, sin duda un diseño simple pero elegante que añade frescura y luminosidad a tus manos.

Uñas en punta almendra con relieves

Uno de los estilos más elegantes para llevar el color de moda, son las uñas almendra que se vuelven más sofisticadas si añades algunos relieves en color dorado para crear un look moderno y atrevido.

Uñas salmón ombré

Luce unas uñas degradadas en este tono cálido que rejuvenece al instante y destaca por su sutil elegancia, ideal para combinar cualquier look, desde los más casuales a los dignos de una alfombra roja.

Uñas salmón cat eye

Si quieres agregar un hermoso efecto brillante, el cat eye puede ser tu mejor elección, este hermoso tono nude creará diseños glamurosos con su sútil brillo magnético que no pasa desapercibido.

Salmón nacaradas

Si quieres uñas brillantes pero discretas, puedes agregar a tu color salmón un sutil acabado nacarado o glaseado que llenarán de elegancia tu look minimalista y sofisticado.

Color salmón translúcido con flores

Este es uno de los diseños más femeninos y románticos, con su acabado translúcido que aporta un sutil y hermoso brillo y sus pequeñas flores estampadas en color blanco que dan un toque elegante y tierno.

Con estas delicadas opciones podemos entender por qué el salmón ha conquistado los nail arts de las celebridades más famosas de Hollywood, que no han dudado en llevarlo en las alfombras rojas.

